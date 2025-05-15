Максим Гопка отметил, что из-за плохой погоды в Украине возник дефицит местной ягоды.

В Украине начинается сезон клубники. Сейчас цены на эту популярную ягоду достаточно высокие, но в начале лета можно ожидать удешевления.

"Сейчас цены на эту ягоду высокие из-за погодных условий - к сожалению, из-за них на рынке не хватает продукции от отечественного производителя, и поэтому образовался внутренний дефицит, который перекрывается импортной продукцией, которая дороже. Если в конце мая в Украине закончатся дожди, то впоследствии на рынке увеличится предложение от украинского производителя", - рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопко в комментарии УНИАН.

По его словам, цены пойдут вниз, как только появится клубника из открытого грунта, а это будет, скорее всего, в первой половине июня. При этом он предупредил, что низкая цена на эту популярную ягоду не продержится долго, потому что июль уже считается неблагоприятным месяцем для клубники.

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"В этом году минимальная цена на клубнику может составлять 90-100 гривень за килограмм. На прилавках супермаркетов сейчас стоимость ягоды в среднем составляет 200-250 гривень за килограмм", - рассказал Гопка.

Цены в Украине - последние новости

В Украине падают цены на ранние овощи. На фоне сокращения предложения начал дорожать репчатый лук и росли цены на огурцы.

Также на украинском рынке наблюдается резкое падение цены на раннюю белокочанную капусту. В то же время, продолжает дорожать прошлогодняя свекла из-за дефицита местных качественных овощей.

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