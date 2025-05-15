Нейросети хорошо выполняют простую однообразную работу, которую можно автоматизировать. Однако там, где автоматизация невозможна, спрос на человеческий труд только растет.

Искусственный интеллект называют именно тем изобретением, которое повлечет за собой переход человечества к новой технологической эпохе. И в процессе этого многие люди потеряют работу, поскольку их обязанности смогут выполнять нейросети. Однако некоторых работников искусственный интеллект заменить точно не сможет, по крайней мере в ближайшие несколько десятков лет. Об этом пишет Think Stewartville.

В частности искусственный интеллект не сможет заменить технический персонал в индустрии монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В последние годы эта отрасль растет быстрыми темпами во всем мире - частично из-за изменений климата, частично из-за появления все более совершенных и доступных технических решений для климат-контроля в помещениях.

Нет признаков того, что искусственный интеллект в ближайшее время будет способен заменить монтажников, которые устанавливают кондиционеры, вентиляционные системы и системы отопления в частных домах и в коммерческих зданиях. Это работа, которая не может быть автоматизирована при современном уровне технологий, потому что выполняется на объекте клиента, а не в одном контролируемом производственном цехе. Также эту работу невозможно выполнить в виртуальном пространстве, потому что она требует физического присутствия специалиста на объекте заказчика. Нейросеть может дать четкий алгоритм того, что надо делать для выполнения заказа, но самостоятельно смонтировать котел или кондиционер она пока не может.

Видео дня

Кроме защищенности от экспансии ИИ и растущего спроса на специалистов этот вид занятости выделяется еще и тем, что для освоения профессии не нужно тратить годы на получение университетского диплома. В зависимости от конкретной должности, обычно достаточно коротких многомесячных курсов, или даже обучения в процессе работы под руководством опытного коллеги.

Для некоторых эта профессия может быть привлекательной еще и потому, что рабочие обязанности не являются однообразными и скучными. Фактически каждый заказ является по-своему уникальным и требует индивидуального подхода к выполнению. Поэтому профессиональное выгорание из-за однообразия рабочих задач таким специалистам тоже не грозит.

Что же касается оплаты труда, то монтажники систем климат-контроля зарабатывают неплохие деньги - конкретные суммы зависят от страны или даже города, но всегда это выше среднего уровня.

Рынок труда и искусственный интеллект

Как писал УНИАН, Билл Гейтс считает, что вскоре искусственный интеллект достигнет такого уровня развития, что сможет заменить большинство врачей и учителей - специалистов, которые всегда в дефиците.

Между тем из-за развития нейросетей уже начались массовые увольнения программистов. Большинство из них заняты написанием простого кода, но теперь эту работу взял на себя искусственный интеллект.

Вас также могут заинтересовать новости: