На сегодня вопрос возобновления работы этих предприятий "лежит в плоскости изменений в законодательство".

Министерство экономики Украины выступает за то, чтобы остановленные из-за санкций газодобывающие предприятия на Полтавщине и Харьковщине возобновили работу. Об этом заявила 15 мая во время дискуссии за круглым столом "Украинские недра под санкциями и арестами: вызовы, выводы, будущее" директор Департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины Ярослава Максименко.

"Если мы говорим об экономике Украины и об украинских предприятиях, которые работают на экономику Украины и о невозможности влияния подсанкционных конечных бенефициарных владельцев на украинские предприятия, то Минэкономики полностью разделяет позицию, что украинские предприятия должны работать на Украину", – сказала Максименко, отвечая на призыв генерального директора группы Smart-Holding Ивана Герасимовича "услышать бизнес", который хочет работать в Украине.

"Санкции направлены на то, чтобы лишить государство-агрессора, российскую федерацию, ресурсов для войны в Украине. Правильно? Все, что лишает их ресурсов, это все хорошо. Если санкции применены так, что они лишают ресурсов собственное государство, то необходимо находить решение, которое бы выровняло ситуацию и давало возможность наоборот поддерживать нашу армию и наших военных", – отметил Герасимович и призвал принять "корректирующее решение".

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По словам Максименко, на сегодня вопрос возобновления работы этих предприятий "лежит в плоскости изменений в законодательство" и Минэкономики совместно с другими органами государственной власти уже наработало соответствующие изменения в законодательство.

"Они далеки от идеала, но они решают хотя бы частично проблемные вопросы... Мы открыты к диалогу, давайте работать", – сказала представитель Минэкономики.

Во время дискуссии Герасимович, акцентируя внимание на цели санкций, отметил, что сейчас Украина вынужденно покупает в Венгрии и Словакии российский газ, не давая предприятиям в Украине добывать украинский газ.