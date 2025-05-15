Он отметил, что для прекращения огня на 30 дней не нужна и встреча двух президентов.

Российский президент Владимир Путин хотел избежать санкций США, поэтому решил заговорить о прямых переговорах, на которые не приехал. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Турции.

Он отметил, что никаких предложения Путину не делал, как об этом говорит министр иностранных дел РФ Лавров.

"Мы все восприняли, что он (речь идет о Путине - УНИАН) предлагает прямые переговоры. Почему он предложил прямые переговоры? Потому, что не хотел прекращения огня. Он может не встречаться, а просто сказать: "Окей, будет прекращение огня", - отметил Зеленский.

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При этом напомнил, что именно так Путин сделал, когда без каких-либо встреч, в эфире заявил о "пасхальном перемирии". По его словам, Украина тогда решила действовать зеркально, хотя РФ сама нарушала это перемирие.

"Говорил, что не будут атаковать Украину. Хотя там половина лжи. Потому что все равно атаковали, хотя было уменьшено количество атак", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что теперь Путин так же может продемонстрировать решение о прекращении огня на 30 дней. Зеленский добавил:

"Он может продемонстрировать и сказать прямо в эфире: "Мы готовы к прекращению огня на 30 дней". Можно и не встречаться".

По его словам, Путин пытается демонстрировать якобы желание к перемирию, чтобы избежать санкций от США.

"Он для того, чтобы отсрочить сильные санкции америкацев, хочет показать, что он конструктивный и готов к переговорам. Но говорит, что нужны прямые переговоры, потому что много вопросов. Так все восприняли и я подтвердил, что готов, и президент Трамп сказал, что готов. Мы не координировали это. Он (речь идет о Трампе - УНИАН) сказал, что если лидеры стран будут, то и я буду. Это нормально, это позитив для всего мира. Если бы мы не относились лично друг к другу, но это надежда для всего мира, что закончится большая война", - подчеркнул Зеленский.

При этом отметил, что сам Путин говорил о прямых переговорах с президентом Украины, но в результате на них не прибыл в Турцию.

Переговоры в Турции

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент России Владимир Путин предложил возобновить "прямые переговоры" с Украиной 15 мая в Стамбуле. Это он сказал во время общения с журналистами. Тогда Путин также отметил, что РФ якобы предлагала шаги по прекращению огня.

Зеленский заявил, что готов встречаться 15 мая в Стамбуле с Путиным. Но Путин не прибыл 15 в Турцию. Он подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции.

Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправились заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Костюков.

Зеленский сказал, что уровень российской делегации похож на бутафорский.

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