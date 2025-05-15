Певцы, коллеги и спортсмены вспомнили, каким был покойный ведущий.

Известие о смерти на фронте известного украинского ведущего и бывшего актера "Дизель шоу" Максим Нелипа не оставило никого равнодушным.

Звезды украинского шоу-бизнеса, которые были знакомы с покойным защитником лично, оплакивают его гибель и публикуют совместные кадры с Нелипой в сети.

Например, ведущий Анатолий Анатолич растрогал видео, которое записал во время последней встречи с Максимом. На нем защитник играет на гитаре и проводит время с друзьями.

"Когда мы в последний раз виделись с тобой, то мы пели, говорили и смеялись. И договаривались, что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался это постить. Но.... Вечная память, Макс. На щите, Герой", - подписал ролик Анатолич.

Певица Ольга Цибульская также высказалась о смерти ведущего в своем Instagram.

"Макс Нелипа на щите. Светлая память герою", - подписала кадры с покойным защитником.

Ведущий Константин Грубич также почтил память Максима и вспомнил с ним такую историю:

"Макса убили... Он защищал нас от начала полномасштабки. Мы не были близко знакомы. Но когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой якобы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким уж шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный талант) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться. Постоянными являются подлинность и смелость. Покойся с Богом, герой! Грустно...".

Спортсмен Василий Вирастюк также опубликовал фото Нелипы в Instagram и отметил, что ведущий отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

"За свободу и независимость Украины погиб в бою 12 мая. Максим Нелипа - старший лейтенант ВСУ (ведущий, шоумен)", - подписал снимок Василий.

Певица Мария Бурмака также не смогла сдержвать эмоций и написала о гибели Нелипы так:

"Пусть душа твоя летит высоко, Максим Нелипа. Когда ты пошел воевать, мне казалось, что нет более неподходящего человека для войны. Разве что мой брат. А кто более подходящий?!! И вот теперь и ты на щите. Ты был прекрасным человеком. Прощай. Когда-нибудь там все увидимся".

Маричка Падалко тоже вспомнила Максима и поблагодарила за защиту.

"Максим Нелипа светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить", - написала Падалко.

Леся Никитюк также выразила соболезнования родным ведущего.

"Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусок нашего детства. Светлая память воину. Светлая память прекрасному телеведущему и актеру. Соболезнования семье и детям", - подписала фото Леся.

К слову, Максим Нелипа погиб 12 мая в борьбе с оккупантами. После начала полномасштабной войны мужчина вступил в ряды ТрО, а дальше продолжил службу в ВСУ. Впоследствии 48-летний ведущий получил звание старшего лейтенанта.

Напомним, ранее брат Максима Нелипы раскрыл, где он служил перед гибелью.

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