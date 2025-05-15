По словам Мединского, российская делегация обладает всеми необходимыми компетенциями.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва хочет "установить долгосрочный мир и устранить причины конфликта", говоря о переговорах в Турции, пишут росСМИ.

По его словам, российская делегация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле как продолжение "мирного процесса, прерванного в 2022 году".

Мединский заверил, что российская сторона якобы настроена на конструктивный диалог и хочет найти пути урегулирования войны.

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Кроме того, он отреагировал на слова о том, что российский диктатор Владимир Путин отправил в Стамбул переговорщиков, у которых нет полномочий самостоятельно принимать решения. Помощник президента РФ заявил, что российская делегация "обладает необходимыми компетенциями".

Переговоры в Турции - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевой вывод из сегодняшнего поведения России. Он подчеркнул, что Украина демонстрирует своим присутствием, что хочет быстрого завершения войны, а Россия - нет.

Кроме того, Зеленский сказал, когда могут встретиться делегации Украины и РФ. По его словам, встреча может состояться сегодня вечером, 15 мая, или уже завтра.

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