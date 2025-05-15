Китайская компания Xiaomi обновила свой список EOS (End of Support), куда попадают гаджеты, которые больше не будут получать обновления Android, новые функции, и, что особенно важно, регулярные патчи безопасности.
В этот раз окончание поддержки Xiaomi коснулось 7 моделей, предназначенных для разных рынков. Далеко не все они выходили в Украине, но кое-кого среди них вы точно узнаете:
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi K50i;
- Poco X4 GT;
- Poco C40;
- Poco F4;
- Redmi K40S.
Поддержка этих смартфонов завершится в июне 2025 года. Хотя они продолжат работать, новые программы могут функционировать с перебоями, а потенциальные ошибки и "дыры" в безопасности больше исправляться не будут.
Лучшее, что могут сделать владельцы смартфонов из списка – это перейти на более актуальный аппарат, для которого еще выходят обновления ПО. Тем более, что новая политика обновлений Xiaomi гарантирует поддержку ПО до четырех лет для большинства телефонов.
В конце апреля в список EOS также добавили Xiaomi 11i, Poco F4 GT и другие популярные модели.
Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года.
Как УНИАН уже писал, Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.