Redmi Note 11T Pro, Poco F4 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Китайская компания Xiaomi обновила свой список EOS (End of Support), куда попадают гаджеты, которые больше не будут получать обновления Android, новые функции, и, что особенно важно, регулярные патчи безопасности.

В этот раз окончание поддержки Xiaomi коснулось 7 моделей, предназначенных для разных рынков. Далеко не все они выходили в Украине, но кое-кого среди них вы точно узнаете:

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi K50i;

Poco X4 GT;

Poco C40;

Poco F4;

Redmi K40S.

Поддержка этих смартфонов завершится в июне 2025 года. Хотя они продолжат работать, новые программы могут функционировать с перебоями, а потенциальные ошибки и "дыры" в безопасности больше исправляться не будут.

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Лучшее, что могут сделать владельцы смартфонов из списка – это перейти на более актуальный аппарат, для которого еще выходят обновления ПО. Тем более, что новая политика обновлений Xiaomi гарантирует поддержку ПО до четырех лет для большинства телефонов.

В конце апреля в список EOS также добавили Xiaomi 11i, Poco F4 GT и другие популярные модели.

Если ваш смартфон попал в список EOS, специалисты называли лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке весной 2025 года.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.

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