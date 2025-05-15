В то же время Храпчинский отметил, что дроны на оптоволокне могут помочь решить отдельные задачи.

Украина полгода активно обсуждает создание дронов на оптоволокне и уже даже появились компании, которые переквалифицировались на производство таких типов БПЛА. Впрочем, далеко не факт, что такой путь является правильным. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Мы почему-то забыли о том, что мы шли по пути создания дронов, которые будут использовать на автоматическом режиме. Когда пилотам не надо будет подъезжать близко к линии боестолкновения. А достаточно будет отправить наземный роботизированный комплекс, который доедет и запустит дрон, который выполнит задачу автоматически. Оптоволокно - это была такая приманка, в которую мы влетели", - сказал он.

Храпчинский отметил, что дроны на оптоволокне - это качественная технология, которая позволяет решать некоторые задачи на отдельных участках. В частности там, где неизвестно качество и плотность средств РЭБ врага.

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"Но дальше надо двигаться в сторону дронов, которые могут автоматически работать, несмотря даже на большое количество РЭБ врага. Но мы в очередной раз идем на поводу. Мы не должны равняться на вражеские решения. Ведь они в основном скопированы с наших или других", - добавил Храпчинский.

Дроны в Украине - важные новости

Ранее о том, что дроны на оптоволокне "не являются вершиной развития робототехники" рассказывал и председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар. Он отмечал, что это лишь отдельная ветка, имеющая свои преимущества и недостатки, да еще и не является новой технологией.

Между тем военный Егор Фирсов рассказал, что РФ значительно продвинулась в сфере применения дронов на фронте. По его словам, это касается не только количества запущенных беспилотников, но и качества подготовки вражеских операторов дронов.

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