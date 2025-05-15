В пятницу, 16 мая, киевлян ждет мокрая и холодная погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью будет +7°...+8°, а днем температура максимально повысится до +11°...+13°. Это будет один из самых холодных дней этой недели. Будет пасмурно, и ночью и днем ожидается дождь.
Переменный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с, также снизит ощущение комфорта. Атмосферное давление сильно пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 16 мая
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +12°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.
В Тернополе 16 мая ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +14°, пасмурно.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +10°.
В Виннице завтра будет +6°...+9°, пасмурно, дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.
В Одессе 16 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+19°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.