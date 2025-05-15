16 мая в столице будет один из самых холодных дней этой недели.

В пятницу, 16 мая, киевлян ждет мокрая и холодная погода. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью будет +7°...+8°, а днем температура максимально повысится до +11°...+13°. Это будет один из самых холодных дней этой недели. Будет пасмурно, и ночью и днем ожидается дождь.

Переменный ветер, скорость которого будет 5-10 м/с, также снизит ощущение комфорта. Атмосферное давление сильно пониженное, 743-745 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Тернополе 16 мая ночью будет +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +14°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью +5°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +6°...+9°, пасмурно, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+11°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+19°.

В Одессе 16 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +9°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +7°...+19°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.

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