MamaRika рассказала о планах на будущее.

Популярная украинская певица MamaRika призналась, планирует ли второго ребенка.

Не секрет, что сейчас она вместе с мужем Сергеем Середой воспитывают 3-летнего сына Давида. А недавно поклонники в Instagram поинтересовались, хочет ли артистка стать мамой во второй раз. На этот вопрос MamaRika честно ответила категорическим "нет" и объяснила причину.

"Я не готова, говорю как есть. Я - мама-артистка, мама-пахарь, которая реализовывает свои мечты и мечты этого маленького карапуза, и совмещать эти две вселенные для меня сверхтяжело! Если честно, то иногда кажется, что я просто не вывезу, но беру и вывожу... Поэтому пока не задавайте этих вопросов, дайте время разобраться, как все успеть и не сойти с ума", - написала певица.

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К слову, ранее MamaRika рассказывала о кризисе в отношениях с мужем, из-за которого они были на грани развода. Пара вместе уже более 10 лет, из них в браке 5, однако после сложной работы над собой им удалось сохранить семью.

Напомним, ранее известный ведущий Тимур Мирошниченко честно ответил, планирует ли стать отцом в пятый раз.

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