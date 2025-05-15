Эта еда снижает риск хронических заболеваний.

Диетологи назвали продукт №1, который имеет противовоспалительные свойства и может этим удивить, пишет eatingwell.com.

Речь идет о жирной рыбе (лосось, тунец, скумбрия, сардины и анчоусы). Благодаря содержанию омега-3 она может помочь уменьшить хроническое воспаление и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа, болезнь Альцгеймера.

"Включение большего количества жирной рыбы в ваш рацион может поддержать общее состояние здоровья и снизить риск этих состояний, связанных с воспалением", - отметила диетолог Лорен Манакер.

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Жирная рыба - польза для здоровья

Акцентируется, что жирная рыба богата длинноцепочечными жирными кислотами омега-3, эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) и докозагексаеновой кислотой (ДГК), которые обладают противовоспалительным действием.

"Эти незаменимые жирные кислоты играют важную роль в снижении воспаления в организме. Они работают, уменьшая выработку воспалительных молекул и соединений, что может помочь справиться с хроническим воспалением, связанным с такими состояниями, как болезни сердца", - объяснила диетолог.

Одно исследование показало, что употребление двух-трех порций рыбы в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и исходов сердечно-сосудистых заболеваний на 8% и 10% соответственно. Также было обнаружено, что ежедневное потребление рыбы снижает риск сердечных заболеваний до 30%.

"Употребление большего количества жирной рыбы [также может] помочь защитить наши органы от внешних и внутренних угроз, таких как загрязняющие вещества", - рассказала диетолог Трейси Локвуд Бекерман.

Эти незаменимые жирные кислоты также важны для поддержания здоровья сердца, мозга и кожи, добавила диетолог Мэдди Паскуариелло.

Поскольку организм не может вырабатывать их самостоятельно, важно потреблять омега-3 с пищей.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли есть рыбу каждый день.

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