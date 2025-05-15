Представитель Норвегии спел без акцента композицию группы Ziferblat.

Представители Украины на "Евровидении-2025" группа Ziferblat "разорвала" сцену в Базеле во время первого полуфинала шоу. Во вторник, 13 мая, музыкантам удалось набрать достаточное количество баллов от жюри и зрителей, чтобы пройти в гранд-финал, который состоится уже в эту субботу.

Несмотря на конкуренцию и различные скандалы, за кулисами конкурса многие артисты поддерживают друг друга. Например, представитель Норвегии Kyle Alessandro спел их конкурсную песню "Bird of Pray" на украинском языке. Соответствующее дуэтное видео опубликовал Ziferblat в своем TikTok.

"Кайл Алессандро, когда украинский паспорт?" - в шутку подписали музыканты.

Реакция сети

Совместное исполнение украинцев и норвежца сразу понравилось еврофанам. Они засыпали комплиментами певцов в сети:

"Боже, как это прекрасно"

"Супер! Забирайте его к нам"

"Щебечет, как родной"

"Как классно звучит! У Кайла хорошее произношение"

"Наш казак".

К слову, сегодня, 15 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2025". В нем будут участвовать 16 стран, однако пройдут только 10.

Напомним, ранее букмекеры обновили ставки после первого полуфинала "Евровидения-2025".

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