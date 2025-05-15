Украина выступает за полное прекращение огня, в очередной раз подчеркнул президент.

Украина не находится в состоянии обычной дипломатии с РФ, ведь мы имеем дело с людьми, которые пришли нас разрушить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

"Оккупация 20% нашей территории, вы считаете - это дипломатия? Массированные захоронения - это точно не дипломатия. В современном мире депортация силой 20 тысяч украинских детей на территорию РФ - это похоже на дипломатию?", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, почему Украина выступает за старт переговоров об окончании войны после прекращения огня.

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"Во всех войнах делается первый шаг. Как говорит президент Трамп - прекратить убийства, мы поддерживаем. И для этого не нужны лидеры - нужна политическая воля лидера... А потом уже говорить о мониторинге и так далее. Чтобы не уходить сейчас в детали всей конструкции. Ведь если сейчас мы начнем спорить о деталях - могут пройти годы... Будут нарушения, но не будет массовости", - пояснил Зеленский.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все же примет участие в прямых переговорах с РФ в Стамбуле, несмотря на отсутствие на них российского диктатора Владимира Путина. По словам президента, украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

В то же время он призвал Путина "продемонстрировать лидерство" и встретиться с Владимиром Зеленским без каких-либо требований. Он также отметил, что Украина ожидает от партнеров санкционных шагов в сторону России.

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