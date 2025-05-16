Рубио не ожидает прогресса в переговорах по войне до того, как Трамп и Путин встретятся лично.

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на переговорах между Украиной и Россией в пятницу. Об этом сообщает CNN.

"У нас нет больших ожиданий относительно того, что произойдет завтра", – заявил он во время пресс-конференции в Анталии.

Рубио отметил, что не ожидает прорыва в переговорном процессе по войне РФ против Украины до того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин встретятся "лицом к лицу".

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При этом госсекретарь США добавил, что в пятницу, 16 мая, планирует встретиться с украинской делегацией, которая поехала на переговоры, и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В то же время "кто-то из нашей (американской, – ред.) команды" будет привлечен к переговорам с РФ, говорит он.

"Они (россияне, – ред.) отправили сюда группу низшего уровня. Я надеюсь, что эти переговоры будут между Украиной и Россией, с нашими турецкими коллегами в комнате, вместе с кем-то из нашей команды или членами нашей команды на соответствующем уровне", – пояснил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что собирался быть в Турции на встрече глав МИД стран НАТО.

"Но мы приехали, потому что нам сказали, что может произойти прямое взаимодействие между россиянами и украинцами. Таков был первоначальный план. Вы все слышали одно и то же. Этого не должно было произойти. А если да, то не на тех уровнях, на которые мы надеялись. Надеюсь, я ошибаюсь. Я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент (Трамп) и президент Путин напрямую не поговорят на эту тему", - констатировал он.

Переговоры в Турции: последние новости

Переговоры между Россией и Украиной в Турции должны были состояться 15 мая. Однако встреча так и не состоялась. Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что с 10 утра 16 мая представители страны-агрессора будут ждать делегацию Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на переговорах. Возглавит ее министр обороны Украины Рустем Умеров. Представлять Украину будут, в частности, и первый заместитель Министра иностранных дел Сергей Кислица, а также заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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