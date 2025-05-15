От Израиля выступает Yuval Raphael с треком "New Day Will Rise".

С раннего возраста Юваль Рафаэль слушала классическую музыку, джаз, блюз и психоделический рок; теперь она развивает стиль, на который в основном повлияли такие поп-исполнители, как Бейонсе, Фредди Меркьюри и Селин Дион — их она назвала в нескольких интервью своими ориентирами.

Она пережила атаку на фестиваль «Supernova» во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, получив осколочные ранения и притворившись мёртвой в убежище недалеко от кибуца Беэри.