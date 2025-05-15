Ведущие уже озвучили десятку финалистов. Так, в финале конкурса мы увидим представителей таких стран:
- Литва
- Израиль
- Армения
- Дания
- Австрия
- Люксембург
- Финляндия
- Латвия
- Мальта
- Греция
Ведущие уже озвучили десятку финалистов. Так, в финале конкурса мы увидим представителей таких стран:
Через несколько минут мы узнаем, кто из участников второго полуфинала пройдет в финал "Евровидения-2025".
Сегодня Украина не голосует, так как голосовать могут жители только тех стран, которые выступают в полуфинале!
Последней на сцену Евровидения вышла певица из Финляндии Erika Vikman - "ICH KOMME".
Начала свою карьеру как певица финского танго. В 2020 году Эрика привлекла большее внимание к себе, приняв участие в Uuden Musiikin Kilpailu с песней «Cicciolina», где заняла второе место.
Сербию представляет Princ с песней "Mila". В 2023 году певец участвовал в сербском отборе на Евровидение Pesma za Evroviziju с песней Cvet Sa Istoka, заняв второе место, но выиграв голосование публики. В 2025 году он стал представителем страны на песенном конкурсе.
Дуэт Abor & Tynna представляют Германию с композицией "Baller".
В 2016 году брат и сестра записали свою первую общую песню, которую они загрузили на SoundCloud. В последующие годы дуэт выпускал новые релизы. Тюнде стала певицей и автором песен под псевдонимом Тинна, а Аттила - музыкальным продюсером под псевдонимом Абор.
От Израиля выступает Yuval Raphael с треком "New Day Will Rise".
С раннего возраста Юваль Рафаэль слушала классическую музыку, джаз, блюз и психоделический рок; теперь она развивает стиль, на который в основном повлияли такие поп-исполнители, как Бейонсе, Фредди Меркьюри и Селин Дион — их она назвала в нескольких интервью своими ориентирами.
Она пережила атаку на фестиваль «Supernova» во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, получив осколочные ранения и притворившись мёртвой в убежище недалеко от кибуца Беэри.
Люксембург представляет Laura Thorn с треком "La Poupée Monte Le Son".
Лаура обучалась теории музыки, игре на фортепиано, виолончели, клавишных, камерной музыке и танцам с раннего возраста. С пяти лет Лаура выступала на сцене и принимала участие в различных музыкальных конкурсах. Она закончила обучение, получив степень магистра в области теории музыки, музыкальной педагогики и поп-пения в Намюре.
Торн преподает в консерватории музыки Эш-сюр-Альзетт.
Певец ADONXS выступает на "Евровидении-2025" от Чехии. Он исполнил песню "Kiss Kiss Goodbye".
ADONXS проявил интерес к танцам и пению в раннем возрасте, вдохновленный своей старшей сестрой. Следуя по ее стопам, он присоединился к младшей танцевальной группе, брал уроки пения и начал учиться игре на фортепиано. Однако в подростковом возрасте он испытал значительное изменение голоса, связанное с половым созреванием, из-за чего он потерял свой вокальный диапазон, его голос упал с тенора до баса-профондо, самого низкого баса. В результате он бросил петь.
Позже он вернулся к пению, и уже в 18 лет ADONXS написал свою первую песню «Speechless Boy» и выпустил малобюджетный видеоклип, который послужил его публичным каминг-аутом.
Данию в этом году представляет Sissal с песней "Hallucination". Сиссал родилась в Торсгавне, столице Фарерских островов, где впервые выступила на сцене в возрасте 10 лет. В 2020 году певица переехала в Копенгаген, чтобы начать свою международную музыкальную карьеру.
От Франции на сцене Евровидения выступает Louane с песней "Maman". В 2013 году, благодаря участию во втором сезоне The Voice: la plus belle voix, состоялся дебют Пешер. Во время прослушивания она исполнила песню «Un homme heureux» Уильяма Шеллера, и все четыре тренера к ней повернулись.
После её появления в «Голосе» её заметил Эрик Лартиґо и снял в фильме «Семейство Белье», в котором она сыграла роль 16-летней Паулы, которая является единственным человеком, который слышит в семье глухих людей.
Грузию представляет певица Mariam Shengelia с треком "Freedom". В 2018 году Мариам Шенгелия получила общенациональное признание в качестве полуфиналистки шоу X-Factor Georgia. В следующем году заняла шестое место на Geostar — конкурсе, который должен был избрать представителя Грузии на отмененном Евровидении-2020.
Представительница Мальты Miriana Conte выступает с песней "SERVING".
21 декабря 2016 года Конте была объявлена одной из шестнадцати участников, выбранных для участия в мальтийском национальном отборе для выбора участника для Евровидения-2017 с песней «Don’t Look Down». 18 февраля 2017 года она заняла шестнадцатое место с 156 баллами.
11 октября 2017 года Конте вновь была выбрана для финала мальтийского отбора в 2018 году и оказалась на 12-м месте с 14 баллами.
Мириана приняла участие в Malta Eurovision Song Contest 2022 с песней «Look What You’ve Done Now», заняв 6-е место. 18 октября 2023 года она была объявлена участницей отбора в 2024 с песней «Venom». Однако и там ей не удалось победить.
Литву представляет Katarsis с треком "Tavo Akys".
Группа основана в 2020 году и стала известна благодаря хиту «Vasarą galvoj minoras», выпущенному в том же году. Песня постепенно поднималась в литовском хит-параде Singlų Top 100, пока не достигла десятки чарта в феврале 2022 года. «Vasarą galvoj minoras» находилась более полугода в национальном топ-40 и получила золотой сертификат AGATA за более 2,5 млн стримов в Литве.
От Греции в этом году выступает певица Klavdia. Она исполнила песню "Asteromáta".
Клавдия обрела известность в 2017 году, в возрасте 15 лет, когда она прошла прослушивание для пятого сезона Greece's Got Talent, исполнив песню Майкла Джексона «Billie Jean». В 2018 году она приняла участие в пятом сезоне The Voice of Greece. Во время прослушивания она исполнила песню «Roxanne» группы Police, получив одобрение всех четырех судей и став частью команды Елены Папаризу.
Она продолжила свой путь до финального этапа программы, но не смогла пройти в финальную тройку. Вскоре после участия в шоу талантов Клавдия подписала контракт с греческим лейблом Panik Records, на котором она выпустила свои первые синглы.
Группа Remember Monday с песней "What The Hell Just Happened?" представляет в этомг оду Великобританию.
Участницы Remember Monday познакомились во время учёбы в Sixth Form College Farnborough из-за общей любви к музыке. Название их группы происходит от того, что их музыкальные занятия всегда проходили по понедельникам. Впоследствии, они начали петь вместе и делиться видео в социальной сети «TikTok».
От Австрии выступает JJ с треком "Wasted Love". Питч родился в Вене в семье австрийского ИТ-специалиста и филиппинского повара и вырос в Дубае. Однако уже в 2016 году семья вернулась назад в Австрию.
Музыкальный стиль Питча сочетает в себе элементы оперы и поп-музыки. Как контртенор типа «сопрано» с диапазоном, достигающим высоких сопрано-высот, он исследует оба жанра посредством интенсивного и экспрессивного вокального и интерпретационного подхода.
Армению представляет певец PARG с песней "SURVIVOR".
Парг родился в Армении, однако вместе с семьей переехал в Россию, где закончил Высшее учебное заведение.
В 2022 году он вернулся на родину. В июне того же года артист выступил на разогреве у Zaz на фестивале HAYA в Ереване. С тех пор он исполняет каверы на песни таких артистов, как Роза Линн, и сотрудничает с Brunette.
Он номинирован на премию Armenian Music Video Award 2024 за свою песню «Araj». Его последний сингл «Kanchum em» получил признание критиков.
Представителями Латвии стала группа Tautumeitas. Шесть участниц коллектива исполняют песню "Bur Man Laimi".
Музыкальное мастерство Tautumeitas началось с их одноимённого дебютного альбома 2018 года, который получил премию Latvian Music Recording Award «Zelta Mikrofons» в категории «Альбом года в жанре фолк/мировая музыка».
Впоследствии их альбом «Songs from Auleja» получил такую же награду в 2020 году.
Совместная работа группы с «Brainstorm» над песней «Tur, kur Dieva kamanas slīd» принесла им награду «Самая ценная песня 2021 года» на конкурсе «Музыкальный банк», организованном Latvijas Radio 2.
Примечательно, что Tautumeitas также пять раз удостаивались ежегодной премии Латгальской культуры «Бонек» за «неоценимый вклад в культурное наследие своей родины».
Ирландию представляет EMMY с песней "Laika Party".
Эмми родом из деревни Санде в коммуне Холместранд. В детстве она пела в хоре. В 2015 году в возрасте 14 лет она приняла участие в молодёжном музыкальном шоу Melodi Grand Prix Junior, национальном детском отборе на «Детское Евровидение» от Норвегии с песней «Aiaiaiai».
Интересно, что ее старший брат Эрленд ранее принимал участие в конкурсе в 2011 году.
Певица из Черногории Nina Žižić выступает с песней "Dobrodošli" под номером 2.
Артистка была представительницей своей страны на Евровидении-2013, однако тогда она не сумела пройти в финал.
В 2021 году Нина Жижич была членом жюри внутреннего отбора представителя Черногории на конкурс песни «Евровидение-2022».
В ноябре 2024 году Нина Жижич приняла участие в черногорском национальном отборе Montesong для песенного конкурса «Евровидение-2025», где заняла второе место. Однако, 4 декабря 2024 года группа Neonoen, которая победила на Нацотборе, отказалась от участия по причине скандала, связанным с исполнением песни до 1 сентября 2024 года на Festival Kulture Zabjelo, что запрещено правилами.
Первым на сцену Базеля вышел австралиец Go-Jo с песней "Milkshake Man".
Марти Замботто (настоящее имя артиста) вырос в отдаленном, самодостаточном поместье недалеко от Манджимупа, Западная Австралия, что помогло развить его музыкальный стиль и художественную самобытность. Его отец - француз, и у него двойное гражданство - Австралии и Франции. Он получил свою первую гитару в возрасте 13 лет, сначала писал и продюсировал песни для других исполнителей, а затем переехал в Сидней, чтобы заняться собственной сольной карьерой.
На часах уже 22:00, а это значит, что начался второй полуфинал "Евровидения".
Все видео выступлений со второго полуфинала будут сразу выкладываться в онлайне и в нашем Telegram-канале.
Также вы можете поделиться своей реакцией на выступления участников в нашем Telegram. Ждем вас!
Уже через час начнется второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса "Евровидение-2025", который в этом году проходит в Базеле. Не пропустите это грандиозное событие!
Певец из Азербайджана, который выступал на Евровидении в 2024 году, считает, что в этом году выступление его страны недооценили. Fahree призвал бойкотировать конкурс.
Мужчина возмутился, что нынешние артисты от его страны получили низкие оценки и не прошли в финал. Речь идет о группе Mamagama с песней "Run With U", которая пела в первом полуфинале.
Представитель Норвегии Кайл Алессандро спел на украинском конкурсную песню группы Ziferblat - "Bird of Pray".
Кайл достаточно хорошо поет на украинском. Вероятно, это благодаря его мачехе, которая родом из Сум.
Во втором полуфинале выступит представительница Израиля Юваль Рафаэль, однако ее участие в конкурсе сопровождается скандалом.
Так, на открытие конкурса появилось много пропалестинских протестующих, которые выступали против Израиля. Когда Юваль ступила на «бирюзовую дорожку», ее освистали, а также митингующие перекрывали ей движение.
Кроме того, один из митингующих сделал неприятный жест в адрес израильской делегации - он провел пальцем по горлу, имитируя порез.
В результате артистка написала заявление в полицию.
Если вы находитесь за границей, то вы можете проголосовать только за Ziferblat. Отправлять SMS можно только из тех стран, которые участвуют в первом полуфинале, а также из Испании, Италии и Швейцарии.
Также вы можете проголосовать за своего фаворита на сайте esc.vote.
Если вы не находитесь за границей, то можете отдать свой голос за фаворита в первом полуфинале. Для этого необходимо отправить SMS по номеру 7576 и указать участника от 1 до 15. В Украине голосовать за своего участника нельзя.
Пока лидером все еще остается группа KAJ из Швеции, которая 13 мая выступила с песней "Bara bada bastu" на сцене Базеля. Шансы этих исполнителей выросли на 5% и сейчас вероятность их победы оценивают в 42%.
По мнению букмекеров, за Швецией идет Австрия и Франция. Кстати, выступления этих двух стран мы увидим во время второго полуфинала "Евровидения-2025".
15 мая на сцене "Евровидения" выступят представители 16 стран, а также три страны-основательницы, за которые не нужно голосовать, так как они автоматически проходят в финал.
Уже через час состоится первый полуфинал "Евровидения-2025".
Онлайн-трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала.
Трансляция на украинском языке будет доступна на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного":