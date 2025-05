От Греции в этом году выступает певица Klavdia. Она исполнила песню "Asteromáta".

Клавдия обрела известность в 2017 году, в возрасте 15 лет, когда она прошла прослушивание для пятого сезона Greece's Got Talent, исполнив песню Майкла Джексона «Billie Jean». В 2018 году она приняла участие в пятом сезоне The Voice of Greece. Во время прослушивания она исполнила песню «Roxanne» группы Police, получив одобрение всех четырех судей и став частью команды Елены Папаризу.

Она продолжила свой путь до финального этапа программы, но не смогла пройти в финальную тройку. Вскоре после участия в шоу талантов Клавдия подписала контракт с греческим лейблом Panik Records, на котором она выпустила свои первые синглы.