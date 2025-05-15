София показала свои вокальные способности.

Юная певица из Киева София Нерсесян, которая обладает уникальным голосом и является самой молодой солисткой Оркестра Почетного Караула отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, поразила Тину Кароль.

Недавно 9-летняя артистка спела перед звездой песню "Скандал". Соответствующее видео опубликовала мама Софии в своем TikTok. Заметно, что девочка волновалась во время исполнения, однако смогла продемонстрировать силу своего голоса перед Кароль.

"Вау! Ты бесспорный талант. Молодчина вообще", - прокомментировала пение Тина и крепко обняла юную артистку.

Реакция сети

Подписчики также высоко оценили пение Софии и засыпали ее комплиментами под видео:

"Какая крутая!"

"Очень талантливая"

"Какая мощная энергия"

"Настоящий талант".

К слову, София Нерсесян имеет украинско-армянские корни. Занимается музыкой и в прошлом году вошла в десятку лидеров нацотбора на "Детское Евровидение". Также девочка активно волонтерит и организовала более 14 благотворительных концертов, на которых собрала более 14 миллионов гривень на помощь ВСУ.

Напомним, ранее Тина Кароль заговорила о новых отношениях после смерти мужа.

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