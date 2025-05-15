Украина готова обсуждать оккупированные территории, но не в том ключе, который имеет в виду Россия.

Украина никогда не признает юридически частью России те территории, которые временно находятся под российской оккупацией, в том числе и Крым. Об этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

Глава государства отметил, что переговорная позиция Украины фактически отражена в нашей Конституции.

"Крым - это часть нашего государства. Турция, слава богу, поддерживает эту позицию. Понимает это. Поддерживает Устав ООН. Поддерживает, что Крым - это Украина, Крым - это украинский полуостров. Сам президент Эрдоган всегда начинает со мной разговор, когда мы с ним говорим о вопросах Украины и территориальной целостности, он всегда говорит: "Я тебе еще раз подтверждаю, я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории, не признаем российскими. Полуостров Крым является украинским". И он всегда это поддерживает", - добавил Зеленский.

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Президент Украины отметил, что такой позиции придерживается большинство мира. Сама же Украина тем более не планирует обсуждать статус собственных территорий во время переговоров о мире с Россией.

"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушать нашу Конституцию. Что с ними, что происходит, каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность, какие гуманитарные кризисы на той или иной части наших временно оккупированных территорий - да, мы готовы, мы хотим, нам это нужно обсудить. Есть много деталей. Но, при всех обсуждениях - я это подчеркиваю, и это моя непоколебимая позиция, юридическая - мы не признаем все наши временно оккупированные территории, не признаем российскими. Это - украинская земля", - подчеркнул Зеленский.

Россия требует украинские территории

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация, которая не прекращает вести против Украины захватническую войну, требует от Украины значительных территориальных уступок, в том числе тех территорий, которые России не удалось оккупировать. Речь идет о пяти регионах Украины - всей Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Автономной республике Крым.

Аналитики отмечают, что несмотря на формальные заявления о готовности к миру, Владимир Путин не изменил своего первоначального желания уничтожить Украину как независимое государство. Поэтому в любых возможных переговорах он будет требовать капитуляции Киева.

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