Зеленский отметил, что глава украинской делегации свободно владеет английским, турецким и русским языками.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, кто возглавит делегацию Украины на совместных украинско-американско-турецко-российских переговорах в Стамбуле. Во главе украинской команды переговорщиков будет министр обороны Рустем Умеров. Об этом глава государства сказал на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

"После того, как мы поняли уровень российской делегации, мы видим, что они, к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Пока что мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения. Хотя, это было, хочу напомнить, предложение "русских" к прямым переговорам, поддержка президента Трампа лично, что лидеры должны встретиться Но, тем не менее, несмотря на достаточно низкий уровень представления российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, из уважения к высокому уровню делегации Турции и к президенту Эрдогану, и все же, желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, первых шагов по окончанию войны, а именно - прекращения огня, я решил отправить сейчас в Стамбул нашу делегацию, но не всех", - подчеркнул Зеленский.

В частности, как сказал президент Украины, делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, несмотря на то, что российского министра обороны там не будет.

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"Но, понимая, что встреча должна быть в формате турецкого, американского, украинского и российского присутствия - во-первых, должность нашего министра обороны, во-вторых он входит в состав группы наших переговорщиков, а в-третьих, министр обороны Украины Рустем Умеров свободно владеет турецким, английским, русским и украинским языками", - сказал Зеленский.

Также, говоря о повестке дня, как отметил президент, у команды Украины мандата нет. Темой номер один будет прекращение огня.

В то же время, по мнению главы государства, россияне до сих пор продолжают несерьезно относиться к этим встречам, потому что не хотят заканчивать войну.

"Но будем надеяться, что они продемонстрируют хоть что-то во время встречи", - сказал Зеленский.

Переговоры в Турции - важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для прямых переговоров с целью остановки войны. В то же время, Путин проигнорировал эту возможность и отправил делегацию низкого уровня во главе со своим помощником Владимиром Мединским.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что ничего не произойдет в контексте урегулирования войны России против Украины, пока не состоится его личная встреча с российскими диктатором Владимиром Путиным.

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