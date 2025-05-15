По его словам, также обсуждаются новые санкции против России в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные меры в отношении персональных санкций.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и её союзники готовы перейти к конфискации замороженных российских активов, если это будет юридически допустимо.

По его словам, также обсуждаются новые санкции против России в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные меры в отношении персональных санкций.

"Возможность изъятия российских активов в настоящее время прорабатывается. Если появится возможность использовать эти средства на прочной правовой основе, мы сделаем это. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг может повлечь за собой для европейского финансового рынка", - сказал он в интервью газете Die Zeit.

Видео дня

Ряд западных официальных лиц, в том числе в Германии и Европейском центральном банке, проявляют осторожность в вопросе прямой конфискации суверенных резервов РФ, предупреждая, что такой шаг может столкнуться с правовыми трудностями и подорвать статус евро как резервной валюты. Мерц отметил:

"Мы, главы государств и правительств, едины во мнении, что должны исчерпать все возможные варианты. Мы обсуждаем дальнейшие санкции в энергетическом и банковском секторах, а также дополнительные шаги в отношении активов и санкций против частных лиц".

На вопрос о возможном возобновлении проекта повреждённого газопровода "Северный поток-2" Мерц ответил, что на данный момент у него нет действующей лицензии, "и это вряд ли изменится".

Замороженные активы РФ

Европейские лидеры хотят использовать 300 миллиардов долларов замороженных суверенных российских активов для восстановления Украины, однако до сих пор не достигли соглашения о том, как обойти возможные юридические споры и не создать опасного прецедента в международной практике. В настоящее время рассматривается несколько вариантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные российские активы нужно направить на восстановление Украины после окончания войны. При этом он отметил, что пока нет "никакой правовой базы" для таких действий.

Вас также могут заинтересовать новости: