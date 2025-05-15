Артистка также рассказала, чем завершился их семейный конфликт.

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее вернулась в Украину со своим мужем-россиянином, рассказала о ссоре с возлюбленным.

Артистка призналась, что Роман Полянский недавно ее приревновал. О подробностях той ситуации она решила не писать в своем Instagram, однако добавила, что муж прекратил с ней разговаривать после этого.

"Муж меня приревновал, теперь не разговаривает со мной", - отметила Алина.

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Исполнительница решила попросить совет у своих подписчиков, как можно помириться с любимым человеком. В конце концов пара нашла общий язык, а Роман уже начал помогать жене в работе.

"Золотой муж. Сидит монтирует мне видео для выступления. Начиталась я ваших советов по поводу примирения. Помогло! Спасибо", - подчеркнула Гросу.

К слову, в прошлом году Гросу сообщила о втором замужестве. Лицо своего мужа она тщательно скрывает различными смайликами в сети или показывает фото со спины. Но внимательные поклонники догадались, что избранником Алины является российский актер Роман Полянский, с которым она начала встречаться еще до 2022 года. Кстати, он не высказывается о полномасштабном вторжении, однако выехал из РФ и сейчас строит карьеру в США.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, в каком городе планирует жить с мужем-россиянином.

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