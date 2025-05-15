Известно, что Зеленский хочет посетить Ватикан в ближайшие дни.

В это воскресенье президент Владимир Зеленский планирует встретиться с новым Папой Римским в Ватикане. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание приводит последние заявления новоизбранного понтифика, в которых он в частности выразил готовность стать посредником в прекращении любой войны из тех, что сейчас продолжаются.

"Святой Престол готов к встрече врагов и взглядам друг другу в глаза, чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают", - заявил Папа Лев XIV.

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После этой цитаты Bild пишет, что "в воскресенье Лев XIV планирует встретиться с президентом Украины Зеленским", но не указывает, кто является источником этой информации.

Ранее на этой неделе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии Reuters сообщил, что Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу понтифика в это воскресенье - если позволит военная ситуация. Ермак также заявил, что в кулуарах этого события Зеленский может провести встречи с другими мировыми лидерами, которые будут присутствовать. Однако о двусторонней встрече непосредственно с Папой Римским глава Офиса президента Украины ничего не говорил.

Первые контакты Киева с новым понтификом

Как писал УНИАН, в воскресенье президент Зеленский впервые поговорил по телефону с новым Папой Римским Левм XIV. По ее итогам украинский лидер сообщил, что разговор был очень теплым и вместе с тем "очень предметным". В частности поднимался вопрос украинских пленных и похищенных детей, возвращению которых может поспособствовать Ватикан.

Зеленский также пригласил понтифика совершить апостольский визит в Украину. Лев XIV вроде бы согласился, но без четких сроков.

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