Динозавры Maleriraptor kuttyi достигали в высоту чуть более одного метра.

В 1980-х годах в скальных породах на территории Индии были обнаружены окаменелые останки раннего динозавра. Теперь же ученые узнали о них гораздо больше, пишет Interesting Engineering.

В своем исследовании ученые рассказали, что останки принадлежали виду Maleriraptor kuttyi. Это маленький и проворный хищник, который обитал на Земле примерно 220 миллионов лет назад в норийскую эпоху триасового периода.

Отмечается, что окаменелые кости Maleriraptor kuttyi были обнаружены в верхнем слое формации Малери бассейна Пранхита-Годавари, расположенного недалеко от деревни Аннарам в современном штате Телангана. В исследовании говорится о том, что этот регион уже давно является сокровищницей окаменелостей ранних динозавров.

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По словам ученых, Maleriraptor kuttyi достигал в высоту чуть более одного метра и около двух метров в длину. Этот древний вид был отнесен к роду Herrerasauria, представляющему одних из самых ранних известных хищных динозавров.

Ученые поделились, что Maleriraptor kuttyi считается более эволюционно продвинутым, чем самые ранние североамериканские виды. Также он отличается от более поздних южноамериканских Herrerasauridae.

Исследователи подчеркнули, что находка останков Maleriraptor kuttyi является первым свидетельством того, что герреразавровые динозавры пережили серьезные экологические изменения в Гондване в начале норийского периода. В этот период произошли значительные изменения в фауне тетраподов, в первую очередь вымерла группа травоядных рептилий под названием ринхозавры.

"Открытие Maleriraptor kuttyi показывает, что герреразавры сохранились в Гондване, по крайней мере, в начале норийского периода после события, которое привело к исчезновению ринхозавров", - заявили авторы исследования.

Ученые о динозаврах - другие новости

Ранее ученые выяснили, откуда крупнейшие динозавры пришли в Северную Америку. Они отметили, что в конце мелового периода в фауне Северного полушария преобладали тираннозавриды, гадрозавры и цератопсовые птицетазовые динозавры.

Кроме того, ученые развенчали популярную теорию о вымирании динозавров. Исследователи предполагают, что теория о вымирании динозавров еще до падения астероида была ошибкой, вызванной анализом неполного набора окаменелостей.

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