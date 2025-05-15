Ближайший саммит альянса состоится в июне.

США не хотят видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге в следующем месяце. Однако Вашингтон не уполномочен принимать решение о недопущении президента Украины к этой встрече. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп во время брифинга.

Он подчеркнул, что именно Нидерланды будут хозяином июньского саммита, и лично сам он будет "очень рад принять президента Зеленского и украинскую делегацию в Гааге". Однако даже страна-хозяин не решает, кого приглашать на саммит, отметил Вельдкамп.

"Это генеральный секретарь НАТО будет решать", - сказал министр.

Видео дня

Саммит НАТО в июне

Как писал УНИАН, накануне западные СМИ написали, что, по данным их источников, США выступают против приглашения президента Украины на саммит НАТО в Нидерландах. При этом на саммит все же пригласили нескольких других важных партнеров альянса - Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Показательно, что нежелание США приглашать Украину появилось одновременно с предложением Дональда Трампа возобновить сотрудничество НАТО с Россией. Речь идет о реанимации Совета Россия-НАТО, который прекратил деятельность после российской агрессии против Грузии в 2008 году.

Вас также могут заинтересовать новости: