По его словам, Зеленский продемонстрировал "огромную готовность" во время своей поездки в Турцию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал отсутствие президента России Владимира Путина на переговорах по Украине в Стамбуле.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал "огромную готовность" во время своей поездки в Турцию.

"Единственный человек, который сейчас неправ, не явившись, - это Путин", - заявил Мерц в ток-шоу "Maybrit Illner" на канале ZDF.

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Он также анонсировал новый пакет санкций ЕС против РФ на следующей неделе. Политик заверил, что пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе.

По словам канцлера, планов поставлять крылатые ракеты Taurus в Украину пока нет.

"В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказал Мерц, отвечая на вопрос о возможном сопротивлении со стороны СДПГ.

Канцлер утверждает, что из доставка также потребует значительного времени ввиду необходимости обучения, однако Украина получает крылатые ракеты из Франции и Великобритании.

Мерц подчеркнул, что не будет проводить дебаты публично, выразив мнение, значение Taurus для Украины "преувеличивается".

Переговоры в Стамбуле - детали

Несмотря на инициативу Зеленского провести личную встречу в Стамбуле, Путин отказался от переговоров и не прибыл в Турцию. РФ на переговорах представляют помощник Путина Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В свою очередь, Зеленский все равно прибыл в Турцию и остановился вместе с делегацией высокого уровня в Анкаре, а затем провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Путин затягивает время, отказываясь идти на мирные переговоры с Украиной.

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