Глава государства не исключает, что россияне могут сбежать в последний момент.

Встреча делегаций Украины, Турции, США и России в Стамбуле может состояться сегодня вечером, или уже завтра. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

"Мы готовы к этому. Делегация уже отправлена. Делегация уже к этому готова. Делегация Турции готова. Она также отправляется. Американская делегация частично там, частично доедет. Встреча может быть сегодня вечером, а может быть завтра. Мы, со своей стороны, сделали все. Все ждут демонстрации другой стороны, "русской", - подчеркнул Зеленский.

При этом он не исключил, что российские делегация, как только услышит о приближении украинцев, может сказать: "вы знаете, у нас какие-то другие дела".

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"Может быть так. Мы не знаем", - добавил Зеленский.

Отдельно президент Украины сказал, что все хотят начала мирного процесса.

"Мне кажется, что были соответствующие встречи на уровне советников по национальной безопасности, и там все рисовали те или иные карты по мирному соглашению или пути к окончанию войны. Мы можем не поддерживать это дорожное движение, эту дорожную карту. Да, мы можем с чем-то не соглашаться, но, когда группы работают - это, все равно, движение в правильном направлении. Это движение дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, такие встречи дают большую надежду.

"Мы все этого хотим. И поэтому путь, когда "русские" говорят: "давайте уже о прямых переговорах", - я считаю, что он правильный. Поэтому, направление, в целом, я считаю, выбрано правильно", - сказал Зеленский.

В то же время, президент не знает, что будет с этим направлением.

"Если бы я встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться, попробовать на какой-то срок договориться о прекращении огня. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно вышли, а может еще с каким-то результатом. Не могу сказать", - считает президент.

Переговоры в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, поскольку Россия не прислала своего президента на переговоры в Стамбуле, решено, что украинскую делегацию на переговорах возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

От США в Стамбуле должны быть специальные представители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

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