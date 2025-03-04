Илья Ведмеденко

Neutron считают одним из главных конкурентов Falcon 9.

В американской компании Rocket Lab заявили, что первый запуск частично многоразовой ракеты Neutron состоится в 2025 году.

Как сообщает портал SpaceNews, это довольно оптимистичная оценка - ранее специалисты отрасли предположили, что старт носителя придется перенести на 2027 год. "Этот год - год Neutron", - подтвердил амбициозные планы основатель компании Rocket Lab Питер Бек.

Напомним, недавно компания провела испытания обтекателя ракеты-носителя и приобрела баржу, которая станет посадочной платформой. Судно получило название Return on Investment. Оно имеет длину примерно 120 м и уже скоро будет переоборудовано для проведения миссий. Впрочем, во время первого запуска Neutron не будет приземляться на судно. Вместо этого ракета должна осуществить мягкое приводнение в океанские воды.

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Neutron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель среднего класса. Она рассчитана на доставку полезной нагрузки массой примерно 13 000 кг на низкую околоземную орбиту в частично многоразовой конфигурации.

Перспективную ракету-носитель считают одним из главных конкурентов знаменитой Falcon 9 от компании SpaceX. Последняя также является частично многоразовой. Благодаря этому обеспечивается относительно низкая по сравнению с одноразовыми конкурентами цена запуска.

Космическая сфера

Стоит сказать, что сама SpaceX не собирается останавливаться на достигнутом и рассматривает Falcon 9 лишь как первый шаг к настоящей космической монополии.

Сейчас компания Маска создает полностью многоразовую космическую систему Starship, которая должна стать самой мощной ракетой в мире.

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В январе этого года ракета Starship взорвалась во время тестового запуска. Несмотря на это, испытание можно считать по крайней мере частично успешным, ведь SpaceX смогла вернуть на Землю нижнюю часть ракеты-носителя.

Отметим также, что Маск рассматривает Starship в качестве инструмента для покорения Марса. Осенью сообщалось, что SpaceX хочет отправить пять беспилотных кораблей Starship на Марс за два года.

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