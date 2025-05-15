Сейчас на месте проводят раскопки.

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя нашел на пляже озера Гурон старое затонувшее судно.

Как говорится в статье CBC News, в 2023 году семья 8-летнего Лукаса Атчисона отдыхала в парке Пойнт Фармс, что к северу от города Годерих (Онтарио). Парень взял в руки недавно подаренный ему металлоискатель и почти сразу обнаружил на пляже металлические шипы.

Отец Лукаса Джейсон сначала подумал, что это использовалось для привязки лодки, однако парень не поверил, поэтому они начали копать глубже. Впоследствии они нашли больше прикрепленных к дереву шипов:

Видео дня

"Тогда папа сказал мне: "Лукас, это кораблекрушение". Когда я проснулся тем утром, я не ожидал, что найду затонувший корабль!".

Семья сообщила о своей находке сотрудникам парка и волонтерам Комитета морского наследия Онтарио. Из-за необходимости получить разрешения они начали раскопки только на этой неделе. Участники начали с тяжелой техники и постепенно перешли к ручным лопатам и щеткам.

Морской историк Патрик Фолькес рассказал журналистам, что пока они нашли меньшую часть корабля, чем надеялись. Двойные шпангоуты (поперечные элементы силового набора корпуса корабля, - ред.) указывают на то, что это могла быть шхуна.

Одним из вариантов, которые рассматривает команда, является шхуна "Святой Антоний", которая потерпела крушение в октябре 1856 года. Судно с зерном двигалось из Чикаго в Буффало:

"Она села на берег в четырех милях к северу от Годериха, что соответствует примерно тому месту, где находятся эти обломки. И это лишь очень маленький кусок".

После того, как волонтеры определят возраст шхуны, они снова ее закопают, чтобы защитить судно от паразитов и других организмов, которые могут навредить. Это позволит сохранить структуру корабля еще где-то на 50 лет.

Другие затонувшие корабли

Ранее в Израиле сообщили, что им удалось найти в Средиземном море фрагменты судна, которое может быть самым старым в мире. Страна пришла к такому выводу из-за найденных на борту корабля ханаанских амфор.

Также сообщалось о еще одном случайном обнаружении затонувшего корабля в Канаде. Тогда супруги наткнулись на пропавшее судно во время съемок своего документального фильма.

Вас также могут заинтересовать новости: