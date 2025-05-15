Среди прочих, в список попали Копенгаген и Порту.

Многие туристы путешествуют по миру и в процессе знакомятся с местной едой – иногда удачно, иногда не очень. Так или иначе, путешественники уверены, что именно через кулинарные традиции они могут лучше познать страну, в которой они отдыхают.

Фудблогерша Карин Гейл Ботта, объехавшая 20 стран Европы, в своем материале для Business Insider рассказала, в каких пяти городах, по ее мнению, самая вкусная еда.

1. Афины, Греция. "Греческие блюда напоминают мне, что вкусная еда не обязательно должна содержать миллион ингредиентов, чтобы быть запоминающейся. Овощи, фета, оливковое масло и травы создают свежий, ароматный салат; жареное мясо и цацики оказываются простыми, но питательными; и вы не ошибетесь, если выберете свежевыловленные морепродукты. Я наслаждался всем этим и многим другим в столице Афинах", – поделилась Карин.

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При этом она советует не ограничиваться в Афинах только греческой едой (к слову, не так давно официально признанной самой вкусной в мире – ред.), но также исследовать яркую многонациональную кулинарную сцену столицы Греции, которая включает в себя курдскую, эфиопскую и тайскую кухню, среди многих других.

"Один из моих любимых ресторанов – Feyrouz, где подают свежую левантийскую уличную еду ручной работы. Его пейнирли (разновидность пиццы в форме лодки) и лахмаджун (ближневосточная лепешка) нельзя пропустить", – добавляет путешественница.

2. Копенгаген, Дания. "От инновационных ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, до новой скандинавской кухни, кулинарная сцена Копенгагена поразила меня. Копенгаген – родина моей самой любимой выпечки в мире: булочки с кардамоном из пекарни Juno the Bakery. Она теплая, маслянистая, рыхлая и сочится ароматным кардамоном и жемчужным сахаром", – вспоминает Карин.

3. Порту, Португалия. "Расположенный на берегах реки Дору, Порту ассоциируется с портвейном, типом крепленого вина, которое производится в регионе на протяжении столетий и часто подается с десертом. Я рекомендую посетить Cockburn's, Burmester или Graham's для экскурсий по погребам и дегустаций портвейна. Помимо напитков, здесь также есть много отличных блюд, которые можно попробовать", – отметила девушка.

Кроме того, она порекомендовала обратить внимание на традиционный португальский сэндвич со свининой "бифану", а также местные намазки тапас и классическую португальскую выпечку с заварным кремом pastel de nata.

4. Флоренция, Италия. "Флоренция – мой любимый итальянский город для посещения. Он очень удобен для пеших прогулок, может похвастаться поразительным искусством и архитектурой эпохи Возрождения, а также лучшей пиццей, пастой и джелато, которые я пробовала в стране", – рассказала блогерша.

Особенно она рекомендует посетить Gustarium Firenze, чтобы попробовать пиццу al taglio, где ее продают по кусочкам, что дает возможность попробовать несколько видов пиццы с пышной корочкой, пропитанной оливковым маслом, свежими ингредиентами и уникальными сочетаниями вкусов, и все это по разумной цене.

5. Эдинбург, Шотландия. "Я действительно считаю, что в моем родном городе Эдинбурге есть все – горы, средневековая архитектура, литературная история и яркая фестивальная сцена. Для традиционной шотландской кухни я предлагаю посетить Scran and Scallie. Этот ресторан добавляет изысканности к основам и предлагает меняющееся сезонное меню (и лучшую рыбу с жареным картофелем, которую я пробовала в Великобритании)", – говорит Карен.

Как сообщал УНИАН, ранее фудблогер Блоссом Грин дала туристам несколько золотых советов, как лучше всего питаться на отдыхе, чтобы получить максимум приятных впечатлений, основываясь на личном опыте гастро-путешествий.

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