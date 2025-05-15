США и Европа должны демонстрировать давление и на Россию, считает Зеленский.

Запад должен усилить давление на Россию для достижения результата в переговорах. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции.

"Когда люди не хотят получить результат, не хотят говорить, когда люди решают вопрос только оружием - это война. И когда мы не видим конца этой войны - люди приходят к дипломатии. Чтобы не было тупика. Вы должны делать шаги, которые приближают мир. Все, что вы можете делать - усиливать давление на агрессора, по-разному. Это усиливать оружием Украину, защиту Украины. Давить на ту сторону, которая не хочет заканчивать войну", - сказал Зеленский.

Он добавил, что позиция президента США Дональда Трампа относительно давления на обе стороны была известна с самого начала.

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"И я считаю, что на нас давили больше, чем на Россию. Но Украина шаг за шагом демонстрировала, что поверьте, вопрос не в Украине. Украина просто крепко стоит, борется за себя. Мы просто не собираемся проигрывать свои жизни и землю. Но это не значит, что мы агрессоры. И шаг за шагом мы подтверждали это на разных дипломатических площадках. Соглашаясь на много разных компромиссов", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что то, что сейчас рассматривается вопрос прекращения огня без всяких условий - это также компромисс от Украины.

"Но если мы договорились, США сделали соответствующие шаги - мы в диалоге, мы на это пошли. И не только эти шаги Украина сделала... Пошла навстречу какому-то формату, который хоть немножко может приблизить к завершению войны. Но это не может быть односторонне. И давление не может быть в одну сторону. И поэтому мы очень хотим, чтобы была демонстрация давления на Россию. Санкции от Европы, США, других стран. По меньшей мере санкции", - отметил Зеленский.

Переговоры в Турции - важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправится на прямые переговоры с представителями РФ в Турции. По его словам, со стороны Украины возглавит группу министр обороны Рустем Умеров.

Также президент рассказал, почему Украина приняла решение пойти на переговоры без полного прекращения огня. По словам Зеленского, Украина увидела в этом возможность после публичных заявлений российского диктатора Владимира Путина.

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