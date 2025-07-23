Такие действия связаны с новыми требованиями НАТО, а также ростом угроз со стороны России.

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца приняло закон, предусматривающий ускорение процесса согласования и закупки оружия, пишет Bloomberg.

Указывается, что это решение является частью усилий правящей коалиции, главной целью которого является быстрое превращение Бундесвера в самую сильную конвенционную (использующую обычные виды вооружения, - прим. ред) армию в Европе.

Консервативный блок ХДС/ХСС Мерца и его социал-демократические партнеры фактически решили приостановить действие правил, ограничивающих новые заимствования для финансирования оборонных расходов.

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Таким образом, Германия хочет достичь цели, которую установили в НАТО относительно расходов на военные нужды в размере 5% от валового внутреннего продукта страны.

Издание отмечает, что историческое решение об изменении политики в Германии приняли в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину в 2022 году. Также повлиял и тот факт, что кремлевский диктатор Владимир Путин стал рассматриваться как растущая угроза для восточного фланга НАТО.

Как указывается в материале, новый закон еще должен быть утвержден Бундестагом. В совместном отчете, который подготовили министерства обороны и экономики страны объясняется, что его целью является ускорение процесса заключения государственных контрактов для удовлетворения потребностей Бундесвера.

"Перечень мероприятий, предусмотренных законопроектом, является широким и обеспечит нам необходимую гибкость", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил необходимость "тесного сотрудничества" с оборонной промышленностью. Ускорение закупок, по словам Писториуса, нужно, чтобы сделать Германию более безопасной.

Военная помощь от Германии

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в случае получения замены, они могут быстро передать Украине два комплекса ПВО Patriot. Он добавил, что Германия готова за них заплатить. Однако, Украина сейчас нуждается в 5 таких комплексов.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европа раньше действительно недостаточно делала для собственной безопасности. Сейчас страны ЕС начинают больше вкладываться в оборону, чтобы меньше зависеть от США в этой сфере. Мерц признал, что сейчас армия Германии недостаточно сильна и надо увеличивать расходы на оборону.

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