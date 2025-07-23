В четверг, 24 июля, в Киеве ожидается сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +18°...+19°, а днем воздух прогреетсяд о летних +28°...+29°. В течение дня будет небольшая облачность, без осадков.
Ветер преимущественноь западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.
Погода 24 июля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +28°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
В Тернополе 24 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +33°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+28°.
В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +34°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, дождь.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, ясно.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +19°...+33°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.