Осадков в столице не ожидается.

В четверг, 24 июля, в Киеве ожидается сухая и очень теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +18°...+19°, а днем воздух прогреетсяд о летних +28°...+29°. В течение дня будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер преимущественноь западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +28°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Тернополе 24 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +29°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +17°, днем +33°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 24 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +34°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, ясно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +19°...+33°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.

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