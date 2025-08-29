Он отверг любые обвинения в свой адрес после того, как назвал Путина "людоедом" и "хищником" и не стал отказываться от своих слов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что "если до понедельника президент РФ Владимир Путин не согласится встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, это будет значить, что он снова "играл и издевался" над президетном США Дональдом Трампом. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, пишет Le Mondе.

Он отверг любые обвинения в свой адрес после того, как назвал Путина "людоедом" и "хищником" и не стал отказываться от своих слов.

"Когда мы говорим, что у ворот Европы стоит людоед (...) , я считаю, что это описывает то, что очень глубоко чувствуют грузины, украинцы и многие другие народы, то есть человека, который решил двигаться в сторону авторитарного, самодержавного дрейфа и возглавить ревизионистский империализм", - заявил Макрон.

Он напомнил, что 18 августа, через три дня после саммита в Анкоридже, Путин дал обещание Трампу встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Если эта двусторонняя встреча не состоится до понедельника, я считаю, что это снова будет означать, что президент Путин играл и издевался над президентом Трампом, и это не может остаться без ответа", - сказал Макрон.

Возможность встечи Путина и Зеленского

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского, по всей видимости, не будет. Он сказал, что правительства ФРГ и Франции обсудят войну в Украине "с учетом того факта, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не состоится - несмотря на договоренность между Трампом и Путиным на прошлой неделе, когда мы были в Вашингтоне".

