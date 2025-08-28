Для Трампа личная симпатия важнее деталей, и российский лидер использует это в своих интересах.

Вполне вероятно, что кремлевский диктатор Владимир Путин не в восторге от президента Украины Владимира Зеленского. Ведь он — раздражающий лидер страны, которая отказалась сдаться, бросила вызов "великой имперской России" и чей дух сопротивления до сих пор не удалось сломить. Но именно поэтому Путин не готов к встрече с Зеленским.

Во-первых, такой саммит придал бы Зеленскому "политическую легитимность", тогда как Кремль давно утверждает, что у него её нет, пишет Politico. Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно напомнил об этом, заявив, что Путин не сможет заключить с украинским лидером сделку, так как Москва считает его "нелегитимным".

Но есть и другая причина. Выставление всё новых препятствий для саммита — часть кремлёвской стратегии "тянуть за нос" президента США Дональда Трампа, при этом избегая или хотя бы снижая риск спровоцировать его гнев и побудить выполнить угрозу "суровых последствий", если Россия не будет серьёзно настроена на прекращение полномасштабной войны.

Трамп так и не уточнил, какими будут эти последствия. СМИ пишет, что, вероятно, если бы американский президент собирался что-то предпринять, последствия заключались бы в введении вторичных санкций против стран, торгующих с Россией, с целью перекрыть закупки российских ископаемых энергоресурсов.

"Это не поставило бы Россию на колени — эффективность санкций, как правило, сильно переоценивают, — но стало бы крайне неудобным, особенно на фоне приближающейся рецессии и того, что бюджетный дефицит России уже превысил запланированный показатель за год", - говорится в материале.

Для Путина, если не будет чего-то, что он сможет выдать за победу, продолжение войны против Украины остаётся полезным. Резкое завершение конфликта может поставить под угрозу его режим, так как быстрый выход из военной экономики вызвал бы опасные внутриполитические распри.

Как отмечает социолог Элла Панея, научный сотрудник аналитического центра New Eurasian Strategies Centre, это привело бы к "жестокой и беспощадной конкуренции за сокращающиеся ресурсы на всех уровнях общества". Кроме того, война также удобна как оправдание политических репрессий — патриотизм тут очень удобный инструмент, пишут журналисты.

Продолжение боевых действий также ослабляет европейские страны, испытывающие финансовые трудности, и угрожает разрушить и без того хрупкий трансатлантический альянс. "Ослабленный, отвлечённый и расколотый Запад выгоден и союзнику Путина — Си Цзиньпину, который прикидывает, как и когда "проглотить" Тайвань", - указано в тексте.

А учитывая серьёзную нехватку личного состава в Украине, всегда остаётся вероятность прорыва на фронте, который Украина может не суметь отыграть назад. Иными словами, для Путина продолжение войны может принести больше: больше территорий, такие "гарантии безопасности" от Запада, которые окажутся пустышкой, и ограничение численности украинской армии после войны. Всё это создаст удобный плацдарм для возобновления российской агрессии в будущем, в момент, который выберет Москва.

Российский лидер "хочет кастрированную Украину, неспособную выдерживать военное давление. Все это понимают, кроме Трампа, отметила бывший спецсоветник Трампа по России Фиона Хилл. Именно поэтому Кремль запутывает госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в деталях и бесконечных осложнениях — говорит о "коренных причинах" войны, засыпает отговорками и отвлечениями и так далее.

И при этом россияне постоянно выставляют виноватыми Зеленского за отсутствие прогресса в прекращении войны.

Ранее УНИАН сообщал про последние негативные сигналы со стороны России. По словам президента Украины, оккупанты продолжают бить по городам и селам, по мирному населению. "Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии", - заявил Зеленский.

Кроме того, Трамп лично отреагировал на заявления со стороны России о якобы "нелигитимности" Зеленского. По его словам, в Москве так лишь "привлекают внимание".

