Президент США считает, что Орбан на следующих выборах покажет еще лучший результат, чем на предыдущих.

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на следующих выборах в парламент снова победит, причем с еще лучшим результатом, чем на предыдущих. Об этом глава Белого дома сказал во время выступления в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

"Виктор. Мы любим Виктора... Ты фантастический. Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение", - сказал Трамп, обращаясь к премьеру Венгрии.

Президент США напомнил, что поддерживал Орбана на последних выборах, которые он выиграл "с отрывом в 28 пунктов".

Видео дня

"Я поддержал его на прошлых выборах, и он выиграл с отрывом в 28 пунктов. Теперь у тебя снова выборы. Так что на этот раз ты достигнешь еще лучших результатов. Мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", - сказал Трамп.

Выборы в Венгрии

Как известно, следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться весной 2026 года. УНИАН писал, что Орбан рискует потерять власть из-за значительного роста популярности оппозиционных сил в стране.

Согласно социологическим опросам, проведенным летом 2025 года, венгерская оппозиционная партия "Тиса" не просто обошла правящую партию "Фидес", а получила довольно существенное преимущество над ней - около 15%. Так, опрос показал, что за "Тису" готовы проголосовать 51% избирателей, тогда как за "Фидес" - лишь 36%. В марте та же социологическая группа фиксировала преимущество "Тисы" на уровне 9%.

Партия "Тиса" является совсем молодой партией, возглавил ее опытный политик Петер Мадьяр, который ранее входил в правительство Орбана. В своей политической агитации "Тиса" делает ставку на вопросах здравоохранения и образования.

Вас также могут заинтересовать новости: