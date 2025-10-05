ХАМАС выступил с инициативой обсудить некоторые части плана Трампа из 20 пунктов по прекращению войны. Сам американский президент уже считает это победой.

Израиль и ХАМАС завтра начнут переговоры относительно прекращения двухлетнего конфликта, который дестабилизировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пишет издание Bloomberg, обсуждения будут сосредоточены на окончательных договоренностях относительно сроков освобождения заложников и списка палестинских заключенных, подлежащих освобождению.

Обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными пройдет сразу после достижения соглашения, в то время как разоружение ХАМАС остоится на втором этапе.

Видео дня

Египет, ключевой посредник в переговорах о перемирии, заявил, что примет делегации обеих сторон для обсуждения возможного обмена. В состав израильской делегации войдут министр стратегических вопросов Рон Дермер, а ХАМАС будут представлять Гази Хамад, Усама Хамдан и Мухамед Дарвиш.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер также отправились в Египет для участия в переговорах, которые начались после просьбы ХАМАС обсудить некоторые элементы плана президента США из 20 пунктов по прекращению войны.

Издание отметило, что подробности плана Трампа остаются скудными.

Как сообщило агентство Axios, Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы обсудить предложение ХАМАС, но тот ответил, что все это бессмысленно. Трамп, согласно сообщениям, резко раскритиковал Нетаньяху за его "негатив" и добавил: "Это победа. Принимайте ее".

Издание отметило, что ранее Трамп написал в соцсетях, что если заложники будут освобождены, "мы создадим условия для следующего этапа, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы".

Издание рассуждает о том, что призыв Трампа к немедленному прекращению огня может оказаться для Нетаньяху политически сложным, учитывая, что некоторые из членов его кабинета министров будут с осторожностью относиться к дальнейшим переговорам с ХАМАС. Группировка, признанная террористической организацией США, Европейским союзом и другими странами, не согласилась с некоторыми ключевыми положениями плана Трампа, включая ее разоружение и отказ от участия в послевоенном управлении Газой", - написало издание.

Война Израиля и ХАМАС

Поддерживаемое Ираном движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября 2023 года, убив 1200 человек и похитив еще 250. Из них 48 остаются в Газе, и Израиль заявляет, что около 20 ещн живы.

По данным министерства здравоохранения этой территории, контролируемого ХАМАС, в ходе войны погибло более 66 тыс. палестинцев.

