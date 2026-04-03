Макрон изменил позицию и призвал всех желающих объединиться против США и Китая, - Bloomberg

Макрон призвал к совместной работе в области искусственного интеллекта, космоса, энергетики и обороны, но без участия Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны объединить силы и противостоять США и Китаю. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что во время встреч французский лидер обсуждал вопросы безопасности в Ормузском проливе и более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией, которые страдают от роста цен на энергоносители на фоне войны в Иране.

"Наша цель – не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, Китая, или не хотим быть слишком уязвимыми перед непредсказуемостью США", – сказал Макрон студентам в Сеуле.

Он добавил, что у Европы уже есть совместная программа действий с Японией и Южной Кореей в области международного права, демократии, изменения климата и глобального здравоохранения. Также подобные взгляды разделяют Австралия, Бразилия, Канада и Индия. По словам Макрона, такая коалиция могла бы работать над искусственным интеллектом, космосом, ядерной энергетикой, обороной, безопасностью и "чем угодно".

Издание отмечает, что в 2023 году во время поездки в Китай Макрон уже вызвал возмущение среди союзников США в Азии и Европе, заявив, что ЕС не должен быть "вассалом" США. Тогда он, в частности, предостерегал от втягивания Запада в конфликт вокруг Тайваня, когда Китай проводил учения в этом регионе.

В последние годы Макрон пытается найти "золотую середину" между Китаем и США, предостерегая от раскола в мировом порядке. Однако на фоне действий США на Ближнем Востоке позиция Франции воспринимается уже иначе. В частности, издание напоминает, что президент США Дональд Трамп возобновил свои претензии в адрес НАТО и других союзников. В частности, он критиковал Францию и Южную Корею за то, что они "недостаточно помогают ему в Иране".

Конфликт в НАТО: что известно

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Дональд Трамп "переоценивает все, что связано с НАТО". В частности, по его словам, речь идет о переоценке участия США в Альянсе, а также о предоставлении оружия Украине.

The Times пишет, что за три месяца до саммита НАТО в Анкаре Альянс находится на грани распада. Впрочем, издание отмечает, что зависимость Вашингтона и Европы от НАТО является взаимной. В частности, США не могут себе позволить потерять военные базы в Европе.

