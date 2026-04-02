У Европы есть козыри в рукаве в битве с Трампом за НАТО, - обозреватель The Times

Трамп, возможно, серьезно настроен на вывод войск из Европы, но у него есть базы в 15 странах, которые он не может позволить себе потерять.

До саммита НАТО в Анкаре осталось всего три месяца, и альянс, похоже, находится на грани распада. Президент США Дональд Трамп и его команда заяввляют, что союзники должны "начать учиться бороться за себя" и ценность НАТО для США будет пересмотрена после окончания войны на Ближнем Востоке. Однако зависимость Европы от США работает в обе стороны, и у европейцев есть свои "козыри в рукаве", отмечает обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Резкие слова контрастируют с реальностью

"Присутствие США в Европе - это часть более масштабной картины, защищающей Соединенные Штаты от других угроз: не только от российского ядерного оружия, от прибытия Китая в быстро нагревающуюся Арктику и от Северной Кореи с ее растущим потенциалом баллистических ракет, но и в контртеррористических операциях на Ближнем Востоке и почти в любой точке Африки (командование Африканского командования США находится в Штутгарте)", - отмечает Лукас.

И хотя Европа крайне сильно зависит от США – полная замена американского вклада обойдется в 1 триллион долларов и займет десять лет – эта зависимость работает в обе стороны, отмечает аналитик:

"Если использовать жестокую метафору Трампа, неверно примененную к Украине, у европейцев тоже есть козыри".

США не могут позволить себе потерять базы в Европе

У США есть более 270 объектов в 15 европейских странах. Они варьируются от крупнейшего американского военного госпиталя в Ландсхуте в Германии до сверхсекретных подводных систем, которые обнаруживают российские (и предположительно китайские) подводные лодки, приближающиеся к Северной Атлантике через проливы между Гренландией, Исландией и Британскими островами.

При этом в соответствии с соглашениями, заключенными в прошлые десятилетия, американские военные живут там бесплатно или даже напрямую субсидируются европейскими правительствами. Более того, более 80 000 военнослужащих и гражданских лиц, базирующихся в Европе, во многих случаях освобождены от налогов и других обязательств.

Американские базы, как правило, немного стимулируют местную экономику, хотя большая часть потраченных там денег снова уходит американским подрядчикам. Но упущенная выгода значительна. Эти базы часто расположены в престижных местах с хорошей инфраструктурой, логистикой – и потенциалом. Так, Фрэнсис Туса, британский эксперт по обороне, считает, что например, Рамштайн, гигантская немецкая авиабаза, принесет немецким налогоплательщикам более 5 миллиардов фунтов стерлингов, если американцы уйдут.

"Ключевым моментом здесь будет единство. Трамп, как и Владимир Путин, играет в Европе по принципу "разделяй и властвуй". Но если все авиабазы ​​объединятся, даже Большому Брату придется подчиниться", - отмечает Лукас.

Трамп и НАТО

Ранее Трамп резко раскритиковал европейцев и фактически поставил под сомнение дальнейшую военную поддержку.

"Начните учиться воевать самостоятельно! США больше не будут вам помогать… Мы фактически уничтожили Иран. Добывайте свою собственную нефть!" – написал он.

В то же время Politico пишет, что, несмотря на угрозы и гнев Трампа по поводу отказа союзников по НАТО помочь в военной кампании против Ирана, его риторика пока не подкреплена никакими признаками конкретных действий.

