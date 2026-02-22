Хили: Я хочу отправить британские войска в Украину

Лондон выделяет 250 млн долларов на подготовку к возможной миротворческой миссии и заявляет о намерении сделать 2026 год годом завершения войны в Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британские войска в Украине после достижения мирного соглашения. По его словам, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

В колонке для The Telegraph Хили изложил свое видение завершения войны и подчеркнул неизменную поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

"Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что эта война наконец закончится. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина", – написал он.

"Коалиция желающих"

Британское правительство работает с союзниками над развитием так называемой "коалиции желающих" – многонациональных миротворческих сил, которые должны гарантировать безопасность Украины после прекращения боевых действий.

Лондон уже выделил более 250 млн долларов на подготовку собственных вооруженных сил к потенциальному развертыванию. Средства будут направлены на модернизацию техники, средств связи и закупку оборудования для противодействия дронам.

Кроме того, Великобритания присоединилась к совместному производству украинского перехватчика беспилотников на базе искусственного интеллекта "Осьминог", который способен уничтожать дроны Shahed по более низкой стоимости.

Визит под обстрелами

Хили вспомнил свой недавний визит в Украину, во время которого стал свидетелем массированных атак. По его словам, в ночь пребывания в стране Россия запустила 90 дронов Shahed по Киеву, а баллистическая ракета попала во Львов – в 15 минутах езды от места его пребывания.

"Это суровое напоминание о том, что украинский народ пережил в течение последних 1459 ночей", – отметил министр.

"Друзья Украины никогда не устанут"

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что Лондон и в дальнейшем будет увеличивать военную помощь и усиливать санкционное давление на Россию. Он также подчеркнул, что украинские военные уже интегрируются в учения НАТО и делятся опытом борьбы с беспилотниками. Хили пишет:

"Украинцы показали, что не боятся российской агрессии. Единственное, чего боится Украина, – это усталость Запада. Но, как знает президент Зеленский, друзья Украины никогда не устанут".

Он подытожил, что Великобритания стремится поставить Украину "в сильнейшую возможную позицию для достижения справедливого и длительного мира" и сделать 2026 год годом завершения войны.

Иностранный контингент в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее британский экс-премьер Борис Джонсон заявил, что если Лондон и союзники планируют развернуть свои войска в Украине после войны для сдерживания новой российской агрессии, то рациональнее отправить их прямо сейчас.

В беседе с журналистами Джонсон раскритиковал Запад за нежелание наказывать Россию за аннексию Крыма и нерешительность западных лидеров в поддержке Украины уже во время полномасштабной фазы войны.

