'Я бы его не восстанавливал': Зеленский рассказал о давлении со стороны ЕС по поводу 'Дружбы'

Восстановление нефтепровода "Дружба" - условие выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам рабочего совещания президента, премьер-министра и правительства.

"Сегодня ситуация следующая: ЕС – в этом нет секретов – говорит, что 90 млрд евро будут заблокированы, если Украина не начнет восстанавливать трубопровод. То есть это такие условия, а звучит именно так – и неофициально, и я очень попросил, чтобы официально это было. Чтобы никто не говорил, что мы что-то выдумываем, куда-то кого-то не пускаем. То есть мы ждем официального такого обращения", - отметил глава украинского государства.

В то же время президент отметил, что лично он бы, лучше, нефтепровод не восстанавливал, чтобы перекрыть путь российской нефти.

"Скажу честно – я бы его не восстанавливал. Это моя позиция, я ее высказал руководителям ЕС и тем, кто звонил по этому вопросу... Потому что это российская нефть. И есть некоторые принципы, которые не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану (премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, - УНИАН), потому что он, бедный, без этой нефти не может выиграть выборы. Поэтому это моя позиция", - сказал Зеленский.

Что касается требований Венгрии о посещении нефтепровода для проверки его состояния, он выразил уверенность, что представители ЕС доверяют Украине в отношении разрушения "Дружбы".

"Нам были нужны ракеты для Patriot, я встречаюсь с лидерами одной из стран и говорю: "Вы можете нам дать ракеты?" А он говорит: "У нас на складах их осталось очень мало". И я что-то не помню, чтобы я ему сказал: "А можно я приеду к тебе в независимое государство, зайду к тебе на склад и проверю, сказал ли ты мне правду?". Я так не сказал, потому что нужно уважать друг друга", - сказал президент.

По его словам, Украина четко донесла партнерам информацию о разрушении нефтепровода.

"Мы четко сказали, что есть разрушения. Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют, им достаточно нашего слова. Мы за эти годы показали, что мы реальные правильные партнеры", - добавил Зеленский.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате атаки РФ по нефтепроводу "Дружба" 27 января транзит нефти в Венгрию и Словакию был прекращен.

При этом Венгрия и Словакия обвиняют в прекращении поставок именно Украину. Из-за этого Венгрия блокирует выделение Украине кредита ЕС в 90 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне ЕС окончательное утверждение кредита в 90 млрд евро.

