Белый дом давит на Украину, чтобы она быстро согласилась на мирное урегулирование.

"Мирный план" президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа находится на грани краха. Украинский лидер Владимир Зеленский акцентировал, что Киев не имеет никаких обязательств отдавать территории России.

Как пишет издание The Telegraph, Украина планирует направить Трампу контрпредложение, поддержанное европейскими лидерами. Отмечается, что пересмотренный план имел целью сбалансировать предыдущее предложение американской стороны, которое считали слишком выгодным для России.

Однако отказ Зеленского от передачи России подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей "вряд ли успокоит Москву", добавляют авторы.

Видео дня

"Трамп не достигнет успеха, если не сможет заставить обе стороны согласиться на условия, что сделает его последний план неопределенным. Отказ от территории является огромным препятствием", – говорится в материале.

Авторы напомнили, что во время полета в Брюссель 8 декабря Зеленский заявил, что Украина не имеет ни морального, ни юридического права отказываться от своих территорий:

"Мы не имеем права по закону – по закону Украины, по нашей Конституции или по международному праву, если быть честным. И мы также не имеем морального права. За это мы и боремся".

Переговоры в Лондоне и реакция Трампа

8 декабря украинский лидер встретился с британским премьером Киром Стармером, Эммануэлем Макроном, президентом Франции, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Вскоре после завершения встречи Трамп сделал в соцсетях репост статьи New York Post под названием "Бессильные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп отодвигает их от сделки с Украиной". Накануне он также обвинил Зеленского в том, что он не читал его мирный план.

"Белый дом давит на Украину, чтобы она быстро согласилась на мирное урегулирование, и в последние дни Трамп выражает свое разочарование Зеленским. В ответ Зеленский пытается заручиться поддержкой Европы, чтобы усилить позиции Киева. После Лондона он поехал в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами НАТО и ЕС, а затем в Италию, чтобы завершить напряженный день дипломатических переговоров", – пишет издание.

"Мирный план" Трампа – камни преткновения

Зеленский заявил, что Трамп имеет собственное видение относительно завершения войны в Украине. По его словам, европейские гарантии безопасности для Украины почти согласованы. Однако до сих пор под вопросом, что именно партнеры готовы сделать в случае возобновления российской агрессии в Украине.

В течение последнего месяца чиновники США активизировали усилия по прекращению российско-украинской войны. Но пока стороны не пришли к компромиссу по территориям. Отмечается, что в эти выходные чиновники из Украины и США вели дискуссии по 20-пунктному плану.

Наиболее спорные вопросы, как территориальные уступки или путь Украины в НАТО, будут решены после прямых переговоров между Зеленским и Трампом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорит, что Москва не получила никакой информации о результатах переговоров во Флориде, которые состоялись между представителями США и Украины.

Трамп и война в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине якобы используют войну для того, чтобы не проводить выборы. По его мнению, их нужно организовать.

Кроме того, по его словам, уже давно было понимание, что Украина не станет членом НАТО. Американский лидер говорит, что Россия в переговорах имеет более выгодные позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: