Американскую армию хотят реформировать в соответствии с вызовами времени.

После более полугода достаточно лояльного отношения к государству-агрессору и его диктатору президент США Дональд Трамп, похоже, окончательно разочаровался в своем московском друге и приказал Пентагону подготовить армию к возможному противостоянию не только с Китаем, но и с Россией.

Так, сегодня в комментарии Fox News министр обороны США Пит Хегсет заявил, что получил распоряжение подготовить армию к масштабной перестройке.

"Президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми к исторической трансформации наших вооруженных сил, восстановлению боевого духа и возвращению сдерживания - не потому, что мы хотим конфликта. Мы этого не хотим. Мы четко дали это понять Китаю, России и другим", - заявил он.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Дональд Трамп публично обвинил президента России Владимира Путина, президента Китая Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в заговоре против Соединенных Штатов во время всемирного саммита диктаторов, который в эти дни проходит в Пекине.

Трамп и Путин: последние новости

Как писал УНИАН, после некоторого восстановления симпатии Трампа к Путину после их свидания на Аляске президент США в последнее время снова начал выражать недовольство российским диктатором. Так, вчера он заявил, что "очень разочарован Путиным", который отказывается останавливать агрессивную войну против Украины. Он отметил, что внимательно следит за действиями России.

Сегодня Трамп повторил свое недовольство Путиным, заявив журналистам, что он не имеет никаких комментариев для российского диктатора. Однако тут же заявил, что Путина ждут "последствия", если он, Трамп, будет не доволен действиями Москвы.

