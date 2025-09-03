Трамп о Путине: Я узнал 'вещи, которые будут очень интересными'

Президент США Дональд Трамп заинтриговал заявлением о российском диктаторе Владимире Путине во время брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос, разговаривал ли он с российским правителем в течение последней недели, Трамп ответил, что узнал "узнал вещи, которые будут очень интересными".

"Вы узнаете об этом в ближайшие дни", - заинтриговал Трамп.

Кроме того, Трамп не ответил, какие последствия ждут Россию, если Кремль откажется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер США "внимательно следит" за тем, что "они сделают и что произойдет".

Другие заявления Трампа о Путине

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я очень разочарован Путиным. Тысячи людей умирают в войне, которая не имеет смысла. Ее никогда бы не было, если бы я был президентом", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что США будут "что-то делать", чтобы помочь людям жить. По его словам, каждую неделю умирают семь тысяч человек. В основном - солдаты.

