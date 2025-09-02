По его словам, каждую неделю умирают семь тысяч человек.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я очень разочарован Путиным. Тысячи людей умирают в войне, которая не имеет смысла. Ее никогда бы не было, если бы я был президентом", – сказал американский лидер в телефонном интервью американскому политтехнологу Скотт Дженнингсу.

Трамп добавил, что США будут "что-то делать", чтобы помочь людям жить. По его словам, каждую неделю умирают семь тысяч человек. В основном – солдаты.

Видео дня

"Если я могу помочь остановить это, думаю, я обязан это сделать", – констатировал президент США.

Война в Украине: другие заявления западных политиков

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Путин, вероятно, самый серьезный военный преступник. По его словам, Европа должна понять, что нужно делать с военными преступниками.

Ранее он также заявил, что предложит место для проведения переговоров между Россией и Украиной. По его словам, для этого подойдет Женева, что в Швейцарии.

В то же время словацкий премьер Фицо после встречи с Путиным заявил, что собирается обсудить с Владимиром Зеленским удары по энергетике России. Эти атаки он назвал "недопустимыми".

Вас также могут заинтересовать новости: