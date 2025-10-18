Аналитики отмечают, что Путин не изменил своих позиций по Украине, поэтому нет оснований ожидать дипломатического прорыва.

Анонсированный саммит лидеров России и США в Будапеште, вероятно, не приблизит мир в Украине и станет повторением встречи на Аляске, закончившейся лишь тем, что обещанные санкции против РФ снова были отложены на неопределенный срок. Все потому, что Кремль использует дипломатию не для достижения мира, а лишь для того, чтобы выиграть время своим военным на фронте. Об этом пишет DW со ссылкой на западных аналитиков.

Старший вице-президент по трансатлантическим инициативам в сфере безопасности Германского фонда Маршалла Клаудиа Майор считает, что телефонный разговор Трампа с Путиным, инициированный Москвой, был реакцией на угрозу поставок ракет "Томагавк" Украине.

Вместе с тем Майор уверена, что переговоры в Будапеште в конечном итоге ничего не изменят. По ее словам, "как правило, Путину вновь и вновь удается убедить Трампа в том", чтобы тот воздержался от действительно активных шагов по поддержке Украины и давлению на Россию.

Она напомнила, что в августе встречей на Аляске Путин смог сорвать планы Трампа по введению новых санкций против РФ, а мир в Украине после той встречи так и не стал ближе. "В Будапеште повторится Аляска", и Путину вновь удастся провести Трампа, считает Майор. Она не исключает, что "США и далее продолжат занимать неясную позицию - или посредника, или скорее ближе к тому, чтобы быть на стороне России".

Со своей стороны, профессор Университета Инсбрука, эксперт по России Герхард Манготт считает, что Трамп никогда всерьез не собирался передавать ракеты украинцам, а использовал их как способ оказать давление на Россию и заставить ее сдвинуться со своей позиции.

При этом профессор Манготт отмечает, что в позиции Путина не видно никаких изменений.

"Россия не отходит от двух своих центральных требований: Украина, по меньшей мере де-факто, должна уступить часть своей территории и отказаться от вступления в НАТО, став нейтральной страной. Трамп должен сообщить Путину, что для Киева эти требования неприемлемы. Большой вопрос, что тогда произойдет. Провалятся ли переговоры?" - задается вопросом аналитик.

"Плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза" Манготт считает, что и то, что местом проведения нового американо-российского саммита выбран именно Будапешт. Столица страны с самым пророссийским правительством в ЕС.

"Все как в старые скверные времена, великие державы пытаются урегулировать вопросы. (…) При этом в Будапеште не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов", - подытожил Манготт.

Как писал УНИАН, Дональд Трамп не хочет давить на Владимира Путина, хотя уже даже не отрицает того факта, что российский диктатор может им манипулировать, чтобы выиграть больше времени для продолжения войны в Украине.

Даже чиновники администрации США удивлены нежеланием Трампа оказывать давление на Путина. Некоторые из них считают, что в настоящее время Белый дом давит на Киев даже сильнее, чем на Москву.

