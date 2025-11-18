Оба подозреваемых сбежали в Беларусь, отметил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл подробности расследования трех диверсий на железной дороге, которые произошли в течение выходных, пишет The Guardian.

По его словам, подозреваемыми являются двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее был осужден за диверсию судом во Львове. Туск добавил, что после инцидентов оба подозреваемых сбежали обратно в Беларусь.

Видео дня

Повреждение железной дороги на границе с Украиной

Как писал УНИАН, 16 ноября в Польше был поврежден участок железной дороги, по которой следуют поезда в Украину. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, речь идет об участке железнодорожного пути в Мазовецком воеводстве, который соединяет Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной.

В правительстве Польши не исключают, что это был акт саботажа. На месте работали экстренные службы и ремонтные бригады.

Позже стало известно, что в ночь на 18 ноября было восстановлено двухпутное движение участка железной дороги в Польше, который был поврежден в результате диверсии. В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры прокуратура в понедельник начала расследование актов диверсии террористического характера.

Вас также могут заинтересовать новости: