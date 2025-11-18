По информации правительства Польши, целью диверсии был удар по проходящему поезду.

Польское следствие предполагает, что российская разведка была заказчиком инцидентов, которые вывели из строя участок железной дороги, соединяющей Варшаву и Жешув. Об этом заявил представитель министра безопасности Польши Яцек Добжински, его цитируе The Guardian.

"Факт в том, что все признаки указывают: этот... мы уже можем с уверенностью назвать произошедшее террористическим актом, был инициирован спецслужбами с востока", - сказал он.

При этом Добжински потом упомянул Россию, говоря о конфиденциальности расследования.

"Я не могу сказать, на каком этапе находятся сотрудники, над чем они сейчас работают, какие нити связывают и какие анализируют. Российские спецслужбы очень хотели бы получить эту информацию: где находятся наши сотрудники и в каком направлении они движутся", - сказал чиновник.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью радио Radio Zet подтвердил сообщения СМИ о том, что следователи изучают устройство, найденное рядом с местом взрыва, которое, как они предполагают, могло быть предназначено для того, чтобы "записать взрыв или наблюдать за местом" детонации. По его словам, "все следы ведут на восток, в Россию".

Диверсии в Польше

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на железнодорожных путях на линии Варшава-Люблин произошла диверсия. В воскресенье утром на участке железной дороги у поселка Мика обнаружили разрыв железнодорожного полотна длиной примерно метр. Вечером того же дня кто-то замкнул электросеть в районе вокзала Пулавы, который находится на той же линии в 40 км от поселка Мика.

Прокуратура ведет расследование о "диверсии террористического характера, совершенной в интересах иностранной разведки".

