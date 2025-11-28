Наталья также ответила, колола ли популярные препараты для потери веса.

Известная украинская юмористка Наталья Гарипова похудела на 10 килограммов и рассказала, как ей это удалось.

По ее словам, причиной набора веса был постоянный стресс и нагрузки на работе. Однако Наталья решила сфокусировать внимание на себе и смогла похудеть.

"Где-то я сбросила 10 килограммов. Это было на самом деле из-за стресса, войны и очень много работы. Ты забиваешь на себя болт, решила делать шоу, чтобы всем было легче. Как только я поняла, что у меня есть я, я у себя навсегда, то надо позаботиться о себе. Я просто сделала фокус на себя и стало легче", - отметила женщина в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

Гарипова отметила, что не колола никаких популярных препаратов для похудения. Только дисциплина, по ее словам, стала для нее самым важным помощником на пути к изменениям. Сейчас юмористка активно занимается спортом и следит за тем, что ест.

"Я понятия даже не понимаю, что такое "Оземпик". Это просто дисциплина. У меня есть табличка, где я отмечаю, сколько я прошла, какой сегодня был спорт, какой будет массаж. У меня все четко. И с едой так же", - добавила Наталья.

Напомним, ранее известный украинский певец Владимир Дантес признался, как смог похудеть на 14 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: