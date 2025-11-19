Все факты указывают на российскую причастность к взрывам на польской железной дороге.

Польша и Украина договорились тесно сотрудничать касательно потенциальных угроз, с которыми сталкиваются обе страны. В частности, обе страны создают совместную группу, которая будет работать над предотвращением совершения диверсий российскими спецслужбами в будущем.

Как сообщает Bloomberg, об этом договорились премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора.

По словам Туска, Польша хочет получить от Украины всю информацию о двух украинских подозреваемых в совершении взрыва на железной дороге. Этот подрыв повредил ключевое железнодорожное сообщение для перевозки грузов.

В свою очередь, как сообщил президент Украины Зеленский в Telegram, польский премьер поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге.

"Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, президент Украины отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. Он добавил, что в "Укрзализныце" внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям.

"Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией.

"Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, в Украине ценят всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизни и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам.

Диверсия на польской железной дороге

Как сообщал УНИАН, 15-17 ноября в Польше произошли диверсии на железной дороге.

Позже стало известно, что подозреваемыми являются двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью и, как считается, сотрудничали с российскими разведывательными службами.

Отмечается, что один из подозреваемых ранее был осужден за диверсию судом во Львове. Туск добавил, что после инцидентов оба подозреваемых сбежали обратно в Беларусь.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал диверсии на железной дороге "актом государственного терроризма" со стороны России. Польша решила закрыть российское консульство в Гданьске.

