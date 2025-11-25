Всего Польша официально обвинила уже трех человек в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой.

Представитель прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что Национальная прокуратура Польши предъявила обвинения третьему человеку, которого подозревают в причастности к диверсии на железной дороге, сообщает RMF24.

Издание отмечает, что речь идет о Владимире Б, который сейчас находится под стражей. Прокурор его обвиняет в пособничестве диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, произошедшей 15-16 ноября этого года.

По словам Новака, согласно результатам расследования, Владимир Б. способствовал совершению преступления непосредственными исполнителями. В частности, он помогал им в разведывании местности, а также в подготовке дальнейших действий. Сообщается, что суд взял подозреваемого под стражу на три месяца.

До этого, 19 ноября, двум украинцам предъявили обвинение в диверсии террористического характера. Отмечается, что их фамилий не раскрыли, лишь указали имена. За содеянное им может грозить пожизненное заключение.

В СМИ писали, что якобы Евгения Иванова и Александра Кононова подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой. Вероятно, они это совершили по заказу России. Мужчины въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

До этого сообщалось, что спецслужбы Польши задержали четырех человек, которые могли быть причастны к диверсии на железной дороге, впоследствии троих из них отпустили.

Реакция Польши на провокации РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше началось строительство фортификаций по программе "Восточный щит" на границе с Калининградской областью России. Фортификации включают противотанковые рвы, "зубы дракона" и окопы. Примечательно, что кроме Польши, фортификации на восточных границах строят также страны Балтии. Однако, в Литве пока что только установили "зубы дракона" на небольшом участке. Например, в Финляндии фортификации все еще находятся на стадии планирования.

Также мы писали, что Польша развернула 10 тысяч военных в рамках операции "Горизонт" для усиления охраны критической инфраструктуры. Это решение направлено также на предотвращение возможных диверсий на территории страны. Польша намерена использовать не только живую силу, но и военную технику, мобильные системы охраны и разведывательные комплексы.

