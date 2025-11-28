Легендарный ученый предостерегал человечество от радушного приема инопланетян на земле. Он отмечал опасность более развитых цивилизаций.

Профессор Стивен Хокинг 15 лет назад выдвинул леденящую душу теорию о существовании инопланетян в "темном лесу", а теперь она может оказаться вполне правдоподобной.

Как пишет издание The Mirror, дело в том, что в этом году его предсказания об инопланетянах всплыли после теорий о комете 3I/ATLAS. Некоторые специалисты считали, что у нее внеземное происхождение.

Издание детализировало, что в 2010 году Хокинг выдвинул страшную теорию, известную как "гипотеза темного леса", объясняющую, почему человечество до сих пор не обнаружило инопланетян.

Видео дня

Он предполагал, что где-то может существовать множество инопланетных цивилизаций, но ни одна из них не хочет выдавать себя и раскрывать свое местонахождение более развитым цивилизациям.

Хокинг считал, что это должно вразумить человечество и не встречать с распростертыми объятиями инопланетян на Земле. Издание отметило, что если бы он сегодня был жив, он, вероятно, призывал бы ученых действовать осторожно, если бы 3I/ATLAS все таки оказалась чем-то большим, чем просто комета.

Что говорит NASA

Но в NASA заверили, что: "Комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли и останется далеко. Максимальное расстояние, на которое она приблизится к Земле, составляет около 1,8 астрономических единиц (около 270 млн км)".

В чем суть гепотизы "Темного леса" Хокинга

В 2010 году Хокинг предупреждал: "Если инопланетяне когда-нибудь посетят нас, то результат может быть похож на тот, что был, когда Колумб высадился в Америке. Это не принесло пользы коренным американцам. Достаточно взглянуть на себя, чтобы увидеть, как разумная жизнь может превратиться в нечто, с чем мы не хотели бы встретиться".

Другие новости о Хокинге

В 2018 году вышла последняя книга Хокинга под названием "Краткие ответы на большие вопросы", в которой он раскрыл наиболее вероятную причину гибели человечества.

В книге ученій указал, что при его жизни NASA постоянно вело наблюдение за апокалиптическими астероидами в космосе. И именно они, как считал Хокинг, главная угроза как для человечества, так и для любой другой разумной цивилизации во вселенной.

Выдающийся английскийо физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в марте 2018 года. Ему было 77 лет.

Несмотря на то, что у Хокинга была тяжелая болезнь, которая приковала его к инвалидной коляске и оставила возможность общаться только с помощью компьютерного синтезатора речи он продолжал заниматься наукой.

Вас также могут заинтересовать новости: